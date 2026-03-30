Ci sono poi le differenze per le colombe pasquali e i prodotti da forno. Una colomba normale si attestava sui 13,90 euro nel 2025, un prezzo cresciuto di un euro nel 2026 (14,90 euro). La variazione è del 7%. La colomba farcita veniva 24 euro nel 2025, ora costa 24,90 euro, per una variazione del 4%. Un box di macarons da 6 pezzi era intorno ai 14 euro nel 2025, saliti ora a 14,20 euro. La variazione è minima: 1%. La pizza pasquale raggiungeva al kg i 23 euro nel 2025, mentre quest'anno tocca i 23,50 euro, per una variazione del 2%. Il casatiello veniva 24 euro al kg nel 2025, saliti a 25,20 euro nel 2026, per una variazione del 5%.

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