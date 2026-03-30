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Pasqua, i prezzi dei prodotti tipici crescono del 5,2%. Dalle uova alle colombe: i rincari

Economia
© Ipa, Getty

Introduzione

L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi dei prodotti tradizionali della Pasqua, dalla carne ai dolci: dalla rilevazione emerge che, nel 2026, l'aumento medio è del +5,2% rispetto allo scorso anno.

Quello che devi sapere

Dalle uova all'agnello, tutti i rincari

Dopo la forte impennata del costo del cacao, si registrano anche quest'anno aumenti nel settore delle uova di Pasqua (mediamente +6%), con in testa i coniglietti di cioccolato e l'uovo piccolo (+8%). Nel settore dei prodotti da forno ad aumentare maggiormente è il prezzo della colomba classica (+7%), in quello della carne il prezzo di agnello e coniglio (+10%). Le uova fresche aumentano (nella confezione da 10 pezzi) del +8%. Ecco nel dettaglio tutti i rincari.

 

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Coniglio e agnello "a peso d'oro"

Per quanto riguarda i costi della carne in dettaglio, nel 2025 l'agnello costava 24,55 euro al kg, mentre nel 2026 raggiunge i 26,90 euro, con una variazione del 10%. Nel 2025 l'abbacchio si attestava al kg sui 27,50 euro, mentre quest'anno arriva a toccare i 28,90 euro, per una variazione del 5%. Non va meglio per il coniglio, che al kg costava 13,50 euro nel 2025 e che ha raggiunto i 14,80 euro nel 2026, con una variazione del 10%.

 

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Aumenta anche il petto di pollo

Non benissimo anche il petto di pollo, che al kg veniva 14,76 euro nel 2025 e che quest'anno raggiunge i 15,90 euro, con una variazione dell'8%. E la fesa di tacchino? Nel 2025, 16 euro al kg, quest'anno 16,60 euro, il 4% in più. In ultimo il salame corallina, sempre al kg: 29 euro nel 2025 e 30,50 euro nel 2026, con una variazione del 5%.

 

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La situazione delle uova fresche

Passando alle uova fresche, per una confezione da 6 si spendeva intorno ai 3,19 euro nel 2025. Qualche centesimo in più nel 2026, con 3,25 euro e una variazione del 2%. La confezione da 10 uova, invece? "Solo" 4 euro nel 2025, saliti a 4,30 euro nel 2026, per una variazione dell'8%

 

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Uovo di Pasqua, quanto mi costi...

Capitolo uova di Pasqua: un prodotto medio, di marca, da 220 g si attestava sui 15,99 euro nel 2025. Esattamente un euro in più nel 2026, visto che il costo raggiunge i 16,99 euro, per una variazione del 6%. Un uovo piccolo, di marca, da 150 g vede prezzi ovviamente più bassi: 12,99 euro nel 2025, 13,99 euro nel 2026. Anche qui, insomma, un euro di aumento, pari all'8%.

 

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"Male" anche coniglietti e ovetti

L'uovo decorato medio da 220 g passa da ben 43 euro nel 2025 a 45,60 euro nel 2026, per una variazione del 6%. Gli ovetti al kg venivano 36 euro nel 2025, saliti a 36,99 euro nel 2026, per una variazione del 3%. Infine, il coniglietto di cioccolato: 5 euro nel 2025, 5,40 euro nel 2026. La variazione in questo caso è dell'8%.

 

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Crescono anche gli stampi per uova

E per quanto riguarda gli stampi per uova? Lo stampo per uovo costava intorno ai 20 euro nel 2025, cresciuti a 20,50 euro nel 2026, per una variazione tutto sommato minima del 2%. Va "peggio" invece per lo stampo per ovetti: dai 14 euro nel 2025 ai 14,90 euro del 2026, con una variazione del 6%.

 

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Rincari per colombe e macarons

Ci sono poi le differenze per le colombe pasquali e i prodotti da forno. Una colomba normale si attestava sui 13,90 euro nel 2025, un prezzo cresciuto di un euro nel 2026 (14,90 euro). La variazione è del 7%. La colomba farcita veniva 24 euro nel 2025, ora costa 24,90 euro, per una variazione del 4%. Un box di macarons da 6 pezzi era intorno ai 14 euro nel 2025, saliti ora a 14,20 euro. La variazione è minima: 1%. La pizza pasquale raggiungeva al kg i 23 euro nel 2025, mentre quest'anno tocca i 23,50 euro, per una variazione del 2%. Il casatiello veniva 24 euro al kg nel 2025, saliti a 25,20 euro nel 2026, per una variazione del 5%.

 

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Più attenzione a qualità e sprechi

Al di là dell'aumento dei prezzi, l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori registra per Pasqua 2026 una maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo, più che al brand: si leggono più le etichette nutrizionali, si valuta la sostenibilità di ingredienti e filiere, si prediligono prodotti locali. Aumenta anche l'attenzione a non sprecare.

 

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Vacanze all'insegna del risparmio

Per quanto riguarda le modalità con cui gli italiani si apprestano a festeggiare, l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori rileva comportamenti piuttosto prudenti: le famiglie non rinunceranno di certo a pranzi e a viaggi, ma avranno un atteggiamento più attento a contenere le spese e improntato al "fai da te". Chi deciderà di partire (circa una famiglia su 7 secondo le prime stime) resterà per oltre il 96% dei casi in Italia, riscoprendo le città d’arte, ma anche i piccoli borghi.

 

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