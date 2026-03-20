Caro voli a Pasqua, come fare per risparmiare? Ecco tutte le strategie

Introduzione

Pasqua e Natale sono i momenti più difficili dell’anno nel quale trovare voli a prezzi accessibili. Nonostante gli aumenti generalizzati rendano la ricerca più complicata, qualche occasione conveniente continua a esistere, anche se richiede flessibilità e attenzione. Secondo il monitoraggio di Assoutenti, le tratte interne mostrano costi spesso elevati, con alcune che superano i 200 euro. Ecco cosa sapere.