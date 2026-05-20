Lo scorso marzo la settima edizione del Btp Valore ha raccolto oltre 16 miliardi di euro di sottoscrizioni da parte del pubblico retail. La raccolta complessiva del Btp Valore Marzo 2032, alla chiusura del collocamento, è stata di 16,22 miliardi, per un totale di 522.214 contratti da parte della platea retail di famiglie, risparmiatori e piccoli investitori. Un ammontare in linea con quelle che erano state le stime, nonostante la guerra in Medio Oriente avesse fatto intravedere un incremento dell’inflazione. Tanto che il Mef, viste le mutate condizioni di mercato fra l'annuncio dei tassi minimi e quello dei tassi definitivi, aveva rivisto questi ultimi al rialzo: al 2,60% per il primo e secondo anno (dal 2,50%), al 3,20% per il terzo e quarto anno (dal 2,80%) e al 3,80% per il quinto e sesto anno (anziché 3,50%), per un tasso medio ponderato - al netto della tassazione di favore del 12,5% - di circa il 3,10%.