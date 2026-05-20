Introduzione

Il comparto dei serramenti rappresenta una componente centrale dell’edilizia italiana, con un fatturato che nel 2025 ha raggiunto circa 8,7 miliardi di euro e oltre 110-111mila addetti coinvolti lungo la filiera. Nonostante il suo peso economico, il settore sta attraversando una fase di forte trasformazione, segnata da nuove regole tecniche, rallentamento della domanda e progressivo esaurimento della spinta degli incentivi edilizi. Le stime di ANCE ed ENEA indicano per il biennio 2025-2026 una contrazione delle ristrutturazioni compresa tra il 6% e l’8% annuo, mentre il mercato si trova sempre più esposto a processi di selezione legati alla conformità normativa e non più soltanto alla concorrenza. Ecco cosa sapere.