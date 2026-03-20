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Pasqua 2026, le migliori colombe da comprare al supermercato

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La Cucina Italiana

La Pasqua si avvicina e torna uno degli appuntamenti più attesi di questo periodo: la classifica delle colombe. A stilare la selezione, per quanto riguarda i prodotti da supermercato, è la rivista di settore La Cucina Italiana. Le colombe analizzate hanno tutte un prezzo inferiore a 30 euro

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