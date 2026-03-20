Pasqua 2026, le migliori colombe da comprare al supermercato
La Pasqua si avvicina e torna uno degli appuntamenti più attesi di questo periodo: la classifica delle colombe. A stilare la selezione, per quanto riguarda i prodotti da supermercato, è la rivista di settore La Cucina Italiana. Le colombe analizzate hanno tutte un prezzo inferiore a 30 euro
- Con l’avvicinarsi della Pasqua torna uno dei prodotti simbolo di questo periodo: la colomba. Anche quest’anno non manca la consueta classifica dedicata alle proposte disponibili nei supermercati. A stilarla è stata la rivista di settore La Cucina Italiana. Tra i criteri considerati rientra anche il prezzo: tutte le colombe analizzate, infatti, hanno un costo inferiore a 30 euro.
- Vergani propone la Colomba Dubai Style Chocolate, con un impasto soffice al cioccolato, a pasta scura, farcito con crema al pistacchio e pasta kataifi. Il prodotto è presentato in un incarto elegante, rifinito a mano e arricchito da dettagli in oro a caldo che ne sottolineano l’esclusività. È disponibile al prezzo di 25 euro.
- La Colomba Cremino di Cioccolato Gourmet si distingue per un gusto particolarmente ricco. L’impasto, preparato con lievito madre, è farcito con una crema al gianduia morbida e vellutata, arricchita da gocce di cioccolato bianco. A completare il prodotto, una copertura di cioccolato fondente con granella di cioccolato. È disponibile al prezzo di 25 euro.
- Tra i grandi classici delle tavole di Pasqua c’è la Colomba Tradizionale Tre Marie. L’impasto, realizzato con farine selezionate 100% italiane, è arricchito da scorzoni canditi di arance fresche provenienti da Sicilia e Calabria, uvetta sultanina essiccata naturalmente al sole e mandorle per la glassa. Disponibili anche tante altri varianti, tra cui quella all’albicocca. È disponibile al prezzo di 16,95 euro.
- Per gli amanti del cioccolato, il Viaggiator Goloso propone la Colomba Dark. L’impasto al cacao è arricchito da gocce di cioccolato, per un gusto intenso e deciso. È disponibile al prezzo di 12,90 euro.
- Probios propone la Colomba Senza Glutine, disponibile nella versione classica o con gocce di cioccolato. Una soluzione pensata per chi segue una dieta priva di glutine senza rinunciare alle tradizioni. È disponibile al prezzo di 27,99 euro.
- Alce Nero propone la Colomba Classica Biologica, realizzata con lievitazione naturale e senza conservanti né additivi. L’impasto è arricchito da scorze d’arancia candite, mentre la superficie è ricoperta da una glassa con granella di zucchero e mandorle. È disponibile al prezzo di 18,50 euro.
- Lidl Italia propone la Colomba Deluxe, che arricchisce l’impasto tradizionale con una farcitura al limone, portando in tavola un profumo fresco e agrumato. È disponibile al prezzo di 5,49 euro.
- Tra le novità della Pasqua firmata Bauli c’è la Colomba Mora Farcita. Si tratta di un soffice impasto al cacao, realizzato con lievito madre Futura, arricchito da gocce di cioccolato e da una cremosa farcitura al cioccolato. È disponibile al prezzo di 9,90 euro.
- La Colomba Tradizionale firmata Motta e Chef Bruno Barbieri è arricchita con scorze candite di arancia di Calabria, uvetta sultanina e note di vaniglia Bourbon del Madagascar, accompagnate da una leggera sfumatura speziata. È disponibile al prezzo di 12,90 euro.
- Si chiama “Armonia” la nuova linea di lievitati da ricorrenza proposta da Antica Pasticceria Muzzi. Tra le colombe spicca Pistalampo, che unisce lampone, pistacchio e cioccolato bianco. È disponibile al prezzo di 28 euro
- Non solo colomba: Borsari, industria dolciaria veneta, propone per Pasqua la sua Fagianella. Si tratta di un dolce lievitato dalla struttura soffice, disponibile con farcitura alla pesca e copertura al cioccolato con granella di zucchero, oppure nella versione con farcitura al cioccolato fondente. È disponibile a partire da 12,90 euro.
- La Colomba MaxiCiok Extra dark di Calocco ha un impasto al cacao, un cuore cremoso al cioccolato extra fondente 80% cacao, e una copertura con cioccolato fondente. È disponibile al prezzo di 9,90 euro.
- La Colombina di Baule Volante è senza scorze di agrumi canditi e preparata con pasta madre. Soffice e fragrante, è in un formato da 100 grammi perfetto per un piccolo dono. È disponibile al prezzo di 5,93 euro.
- La collezione pasquale di Giovanni Cova & C propone, oltre alla classica, anche la colomba pandorata senza cubetti di arancia candita, con granella di zucchero e mandorle a filetti. Il prezzo di partenza è di di 18 euro.