Uova di Pasqua 2026, prezzi in aumento ma costo cacao stabile

Ricette

Scartate le sorprese delle meravigliose uova di Pasqua e dopo averne fatto una deliziosa scorpacciata tra amici e parenti, come riutilizzare il cioccolato in avanzo? Ecco 10 ricette semplici e gustose da replicare a casa con il cioccolato delle uova. Perché la sorpresa non è solo all’interno, ma anche nel suo inconfondibile sapore che si scioglie in bocca