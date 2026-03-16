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Uova di Pasqua 2026, prezzi in aumento ma costo cacao stabile: indagine Codacons

Lifestyle
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Nei supermercati e nei negozi alimentari si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno che vanno dal +6% fino a raggiungere per alcuni marchi il +10%, spiega Codacons. Un giro d’ affari quello delle uova di Pasqua e delle colombe che vale in Italia oltre 600 milioni di euro annui

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Anche quest’anno acquistare un uovo di cioccolato risulterà più costoso, anche se gli aumenti dei listini risultano più contenuti rispetto a quelli registrati nell’ ultimo biennio. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato l’andamento dei prezzi al dettaglio dei dolci tipici pasquali. Nei supermercati e nei negozi alimentari, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno che vanno dal +6% fino a raggiungere per alcuni marchi il +10% , spiega l’ associazione dei consumatori. 

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Rincari per uova di cioccolato +10%

Il prezzo di un uovo di cioccolato di marca industriale può arrivare a superare nel 2026 i 77 euro al chilo, contro i 70 euro dello scorso anno. A seconda delle dimensioni, della marca e della linea prescelta, il costo di un uovo di cioccolato venduto nelle catene della grande distribuzione va dai 7 fino ai 22 euro. Per quelle artigianali il prezzo medio varia tra i 30 e i 40 euro, mentre per le uova gourmet si arriva a superare anche i 100 euro a pezzo.

1208215695 - ©Getty

Rincari per le colombe +3%

Va meglio, si fa per dire, per le colombe. Per quelle classiche i rincari rispetto allo scorso anno si attestano attorno al +3%, con i prezzi medi di quelle industriali che variano tra 5,40 e 15,90 euro. Quelle farcite invece costano di più: tra 8,50 e 19,90 euro, analizza il Codacons. Un giro d’ affari quello delle uova di Pasqua e delle colombe che vale in Italia oltre 600 milioni di euro annui.

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Un giro d'affari 

Gli aumenti delle classiche uova al cioccolato si registrano nonostante le quotazioni del cacao siano sensibilmente diminuite: oggi il prezzo medio sui mercati è di circa 3.300 dollari la tonnellata, contro il record di 12mila dollari di fine 2024, mentre a marzo 2025, quindi un anno fa, le quotazioni erano attorno agli 8mila dollari la tonnellata, con un deprezzamento del -58% in 12 mesi, spiega ancora il Codacons. 

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