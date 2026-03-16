Uova di Pasqua 2026, prezzi in aumento ma costo cacao stabile

Nei supermercati e nei negozi alimentari si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno che vanno dal +6% fino a raggiungere per alcuni marchi il +10%, spiega Codacons. Un giro d’ affari quello delle uova di Pasqua e delle colombe che vale in Italia oltre 600 milioni di euro annui
Anche quest’anno acquistare un uovo di cioccolato risulterà più costoso, anche se gli aumenti dei listini risultano più contenuti rispetto a quelli registrati nell’ ultimo biennio. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato l’andamento dei prezzi al dettaglio dei dolci tipici pasquali. Nei supermercati e nei negozi alimentari, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno che vanno dal +6% fino a raggiungere per alcuni marchi il +10% , spiega l’ associazione dei consumatori.
Rincari per uova di cioccolato +10%
Il prezzo di un uovo di cioccolato di marca industriale può arrivare a superare nel 2026 i 77 euro al chilo, contro i 70 euro dello scorso anno. A seconda delle dimensioni, della marca e della linea prescelta, il costo di un uovo di cioccolato venduto nelle catene della grande distribuzione va dai 7 fino ai 22 euro. Per quelle artigianali il prezzo medio varia tra i 30 e i 40 euro, mentre per le uova gourmet si arriva a superare anche i 100 euro a pezzo.
Rincari per le colombe +3%
Va meglio, si fa per dire, per le colombe. Per quelle classiche i rincari rispetto allo scorso anno si attestano attorno al +3%, con i prezzi medi di quelle industriali che variano tra 5,40 e 15,90 euro. Quelle farcite invece costano di più: tra 8,50 e 19,90 euro, analizza il Codacons. Un giro d’ affari quello delle uova di Pasqua e delle colombe che vale in Italia oltre 600 milioni di euro annui.
Un giro d'affari
Gli aumenti delle classiche uova al cioccolato si registrano nonostante le quotazioni del cacao siano sensibilmente diminuite: oggi il prezzo medio sui mercati è di circa 3.300 dollari la tonnellata, contro il record di 12mila dollari di fine 2024, mentre a marzo 2025, quindi un anno fa, le quotazioni erano attorno agli 8mila dollari la tonnellata, con un deprezzamento del -58% in 12 mesi, spiega ancora il Codacons.
@Canva
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