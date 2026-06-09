The Telegraph: "La Sicilia è l'isola più bella del Mediterraneo"

"Da covo della mafia a isola più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive". In due giorni il Telegraph ha pubblicato questi due titoli, il primo dei quali aveva procurato dei malumori a partire dal Presidente della Regione Renato Schifani. Adesso il quotidiano britannico sul proprio sito ha pubblicato uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti
E’ una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia quella che fa The Telegraph sul suo sito definendo l’isola italiana un "crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico". Il quotidiano britannico titola così la pagina web dedicata ai viaggi: "Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive" pubblicando uno studio che confronta 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti.
Lo studio del quotidiano britannico
"Oggi il concetto di slow living è ricercato da molti, ma nella regione più meridionale d'Italia è da sempre uno stato mentale" sottolineando che "con tutto ciò che va dalle spiagge sabbiose e le antiche rovine ai ristoranti stellati Michelin e agli hotel di alto livello, l'isola affascina tanto gli amanti della tradizione quanto gli edonisti oltre a celebrità come Dua Lipa e Callum Turner". Nello speciale si ricordano le bellezze naturali, a partire dai vulcani, e i siti patrimonio Unesco, e si dà voce anche a chi ha scelto di tornare in Sicilia, anche dopo aver vissuto all'estero. "La Sicilia è un museo a cielo aperto. L'unico luogo che la supera è Roma", "il concetto di vita lenta è ricercato e desiderato da molti, ma in Sicilia è sempre stato uno stato mentale". E ancora, "la luce, i paesaggi, il mare", che rendono "difficile paragonare la Sicilia a qualsiasi altro luogo del mondo", sono alcune delle testimonianze raccolte dal Telegraph.
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Schifani: “Soddisfatto per il riconoscimento del Telegraph”
"Da covo della mafia a isola più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive". In due giorni il Telegraph ha pubblicato questi due titoli, il primo dei quali aveva procurato dei malumori a partire dal Presidente della Regione Renato Schifani. Ma ora il Governatore afferma di essere "soddisfatto di questo autorevole riconoscimento del Telegraph, che definisce la Sicilia la più bella isola del Mediterraneo”. Poi continua: “È una testimonianza che valorizza non soltanto il nostro straordinario patrimonio paesaggistico, culturale e monumentale, ma soprattutto l'autenticità, l'ospitalità e il senso di comunità che contraddistinguono i siciliani". E aggiunge: "Ho letto il servizio e lo considero riparatorio. Sono intervenuto chiedendo le scuse e le ho ottenute, ora parlano di Sicilia straordinaria".