The Telegraph: "La Sicilia è l'isola più bella del Mediterraneo"

Lo studio del quotidiano britannico

"Oggi il concetto di slow living è ricercato da molti, ma nella regione più meridionale d'Italia è da sempre uno stato mentale" sottolineando che "con tutto ciò che va dalle spiagge sabbiose e le antiche rovine ai ristoranti stellati Michelin e agli hotel di alto livello, l'isola affascina tanto gli amanti della tradizione quanto gli edonisti oltre a celebrità come Dua Lipa e Callum Turner". Nello speciale si ricordano le bellezze naturali, a partire dai vulcani, e i siti patrimonio Unesco, e si dà voce anche a chi ha scelto di tornare in Sicilia, anche dopo aver vissuto all'estero. "La Sicilia è un museo a cielo aperto. L'unico luogo che la supera è Roma", "il concetto di vita lenta è ricercato e desiderato da molti, ma in Sicilia è sempre stato uno stato mentale". E ancora, "la luce, i paesaggi, il mare", che rendono "difficile paragonare la Sicilia a qualsiasi altro luogo del mondo", sono alcune delle testimonianze raccolte dal Telegraph.