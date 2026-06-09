“Queerstorming. Cento prime pagine rivoluzionarie” raccoglie le 100 cover più dirompenti di QUEER, il settimanale ideato e diretto da Angela Azzaro tra il 2005 e il 2009 come inserto del quotidiano Liberazione. Ad arricchire il volume in copertina un’opera inedita realizzata da MP5, artista di fama internazionale che collaborò con il settimanale. Violenza di genere, diritti delle sex workers, piacere sessuale, diritti civili delle persone trans e queer, garantismo e riflessioni sul carcere sono solo alcuni dei temi trattati nel periodico. Queer fu un motore politico e sociale per creare uno spazio pubblico dove idee, persone, artisti, attivisti – talenti affermati ed esordienti – potevano esprimere in pieno la loro voce in nome di un dialogo continuo su temi che non avevano spazio nel giornalismo mainstream.

In ricordo della direttrice Angela Azzaro

Angela Azzaro, giornalista e intellettuale femminista e transfemminista, garantista, sempre in piena linea per la difesa dei diritti civili, contro la violenza patriarcale, persona libera e anti conformista, aperta al dialogo e al confronto, ha fatto della libertà di pensiero la cifra distintiva del suo lavoro. Dalla volontà di non disperdere questo patrimonio umano, culturale e politico, oltre che per dare senso ad un vuoto insopportabile e all’ingiustizia di una morte così prematura, è nata Angelessa. Un'associazione fondata da amiche, amici e colleghi per mantenere viva la sua eredità ideale e quella capacità rara di essere radicale senza rinunciare al dialogo. Il primo impegno è stato la pubblicazione del libro in uscita il 10 giugno, giorno in cui Angela avrebbe compiuto 60 anni.

La presentazione a Roma

Il volume sarà ufficialmente presentato dall’associazione il 13 giugno nell’ambito del SanLo Pride con una serata evento dal titolo Queerstorming presso Riccio Capriccio in via dei Sabelli 66, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, a partire dalle ore 19. In programma una mostra dedicata ad Angela Azzaro, videoproiezioni, uno speaker corner per chi vuole raccontare la nostra amica e i dj set di Santa Feroce, Playgirls from Caracas, Robbss, La Pucci. Il libro si può ordinare dal 10 giugno sul sito di All Around e sarà disponibilein libreria e sulle principali piattaforme a partire da ottobre.