Uova di Pasqua 2026, 10 idee da comprare e regalare. FOTO
La Pasqua si avvicina e, come da tradizione, tornano protagoniste le uova di cioccolato. Per chi è alla ricerca dell’idea giusta da regalare o semplicemente di qualcosa di goloso per sé, su Amazon è disponibile un’ampia selezione di proposte adatte a tutti i gusti e a tutte le età
- L’uovo di Pasqua Ferrero Rocher 2026 è al cioccolato al latte con granella di nocciole, ispirato al gusto della nota pralina. All’interno sono incluse sei praline Ferrero Rocher. Il formato da 250 grammi è adatto come idea regalo, con una confezione che richiama l’estetica del marchio. È disponibile su Amazon al prezzo di 14,99 euro.
- L’intramontabile uovo Kinder GranSorpresa Gigante Pokémon torna anche per la Pasqua 2026 con il suo finissimo cioccolato al latte e la doppia sorpresa a tema. Accanto a questa versione, Kinder propone anche molte altre linee a tema, da Disney Princess e Avengers fino a Spider-Man, Frozen e Paw Patrol, oltre a edizioni speciali dedicate a Harry Potter e One Piece. È disponibile su Amazon al prezzo di 21,99 euro.
- Un uovo di Pasqua pensato per i più piccoli, con tutto il gusto del cioccolato al latte Lindt e una doppia sorpresa a tema unicorni. La confezione da 240 grammi è ideale come idea regalo, grazie anche al packaging colorato. È disponibile su Amazon al prezzo di 22,00 euro.
- L’uovo di Pasqua KitKat 2026 propone cioccolato al latte con wafer, accompagnato da una sorpresa (un codice per riscattare una settimana di prova gratuita PlayStation Plus Premium) e da un KitKat Bunny incluso nella confezione. È disponibile su Amazon al prezzo di 9,49 euro nel formato da 240 grammi.
- L’uovo di Pasqua Galak 2026 è al cioccolato bianco e include una sorpresa e due cioccolatini nella confezione. Il formato da 240 grammi è disponibile su Amazon al prezzo di 9,49 euro.
- L’uovo di Pasqua Ferrero Raffaello 2026 è al cioccolato bianco con cocco e granella di mandorle, ispirato al gusto delle note specialità del marchio. All’interno sono incluse sei Raffaello. Il formato da 250 grammi è disponibile su Amazon al prezzo di 14,99 euro.
- L’uovo di Pasqua Lindt 2026 è al cioccolato al latte con un sottile strato di morbido ripieno al pistacchio. È disponibile su Amazon al prezzo di 32,84 euro.
- L’uovo di Pasqua targato Cannavacciuolo è realizzato con cioccolato al latte artigianale e include cremini come dolce sorpresa. Il formato da 300 grammi è disponibile su Amazon al prezzo di 47,00 euro.
- L’uovo di Pasqua Perugina 2026 è al cioccolato al latte con granella di biscotto e include tre cioccolatini nella confezione. Il formato da 245 grammi è disponibile su Amazon al prezzo di 8,95 euro.
- L’uovo di Pasqua After Eight 2026 è al cioccolato fondente alla menta e include tre cioccolatini nella confezione. Una proposta per gli amanti della combo cioccolato e menta. Il formato da 254 grammi è disponibile su Amazon al prezzo di 12,90 euro.