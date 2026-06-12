Bambini in viaggio, 6 picnic nella natura in Valtellina

Con l'arrivo dell'estate, cresce il desiderio di esperienze semplici e autentiche, a contatto con la natura, come il picnic. In Valtellina, tra profili montani all'orizzonte, ruscelli, laghetti alpini e vigneti terrazzati, non mancano gli scenari ideali per vivere un'esperienza immersiva e rigenerante. Dalla diffusione globale di questa tradizione è nata anche la Giornata Internazionale del Picnic, che si tiene il 18 giugno.
- Nel comune di Piuro, in Valchiavenna, il Parco delle Cascate dell'Acquafraggia offre uno degli scenari naturali più iconici della provincia di Sondrio. Ai piedi delle spettacolari cascate si estende un ampio prato dove trascorrere una giornata all'aria aperta, con la possibilità di rilassarsi e rinfrescarsi nelle acque del torrente durante le giornate più calde. Un luogo giusto per un picnic immersi nella natura, tra il fragore dell'acqua e il verde della valle.
- Situato sopra Madesimo, l'Altopiano degli Andossi rappresenta una delle aree naturalistiche più caratteristiche dell'intero comprensorio. Ampi spazi aperti, pascoli alpini e panorami che spaziano sulle principali vette della zona, tra cui il Pizzo Tambò, il Pizzo Ferré e il Pizzo Groppera, ne fanno una meta ideale per chi desidera trascorrere una giornata tra i monti. Per il picnic è possibile acquistare prodotti tipici nei bar e nei punti di ristoro del paese prima di raggiungere l'altopiano.
- La Val di Mello è una riserva naturale situata nel cuore della Val Masino, celebre per i suoi prati verdi, i torrenti dalle acque cristalline e le imponenti pareti di granito che la circondano. Il percorso, semplice e adatto a tutti, attraversa un ambiente alpino di grande fascino, tra boschi e laghetti. L’area picnic consigliata si trova nei prati di Cascina Piana, un luogo panoramico e tranquillo per “staccare la spina” dalle attività quotidiane.
- Per chi desidera abbinare il picnic a uno degli scenari più suggestivi delle Alpi Retiche, la Valmalenco offre undici punti panoramici disseminati lungo la valle. Realizzate dai falegnami locali nell'ambito del progetto "Belvedere della Valmalenco", le caratteristiche panchine in legno sono state collocate in luoghi scenografici del territorio, tra pascoli, boschi e affacci naturali sulle cime del gruppo del Bernina.
- Nel territorio di Aprica, sopra il centro abitato e ai piedi della Magnolta, il Sentiero del Bosco Gentile è un percorso ad anello tra panorami e punti di sosta immersi nella natura. Si sviluppa su strade sterrate e tratti nel bosco, accompagnando i visitatori in un ambiente ombreggiato, con viste sulle Alpi Retiche. Lungo il percorso si incontrano tratti panoramici fino a raggiungere la località Corna Bassa, dove si trova un’area attrezzata con tavoli per una pausa o un picnic.
- Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, l'area di Genolecia è una delle mete più adatte alle famiglie per una giornata all'aria aperta. Qui c'è un divertente parco giochi con strutture ludiche, percorsi di equilibrio, un laghetto artificiale e ampi spazi verdi dove giocare in sicurezza. Grazie alla vicinanza del torrente Frodolfo e ai percorsi che si snodano nell’area circostante, Genolecia è il luogo perfetto per trascorrere una giornata all'insegna del benessere e del contatto con la natura.