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Bambini in viaggio, 6 picnic nella natura in Valtellina

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Con l'arrivo dell'estate, cresce il desiderio di esperienze semplici e autentiche, a contatto con la natura, come il picnic. In Valtellina, tra profili montani all'orizzonte, ruscelli, laghetti alpini e vigneti terrazzati, non mancano gli scenari ideali per vivere un'esperienza immersiva e rigenerante. Dalla diffusione globale di questa tradizione è nata anche la Giornata Internazionale del Picnic, che si tiene il 18 giugno. 

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