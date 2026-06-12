Bambini in viaggio, 6 picnic nella natura in Valtellina

Con l'arrivo dell'estate, cresce il desiderio di esperienze semplici e autentiche, a contatto con la natura, come il picnic. In Valtellina, tra profili montani all'orizzonte, ruscelli, laghetti alpini e vigneti terrazzati, non mancano gli scenari ideali per vivere un'esperienza immersiva e rigenerante. Dalla diffusione globale di questa tradizione è nata anche la Giornata Internazionale del Picnic, che si tiene il 18 giugno.