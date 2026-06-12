 Città del mondo dove si mangia meglio: Napoli unica italiana in top 20. Classifica | Sky TG24
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Le città dove si mangia meglio secondo Time Out: solo un’italiana in top 20. CLASSIFICA

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Come ogni anno, la testata britannica Time Out ha messo insieme i centri urbani più vivaci dal punto di vista culinario sparsi fra tutti i Continenti. Ecco i risultati del 2026

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