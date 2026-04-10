Healthy City Index, le 10 città dove si vive meglio. La classifica

Healthy City Index, la classifica delle città dove si vive meglio: Italia fuori da top 50
Secondo l'Healthy City Index 2026, l'indice che valuta il benessere, la salute urbana e le condizioni di vita quotidiana nelle principali città del mondo, la città in cui si vive meglio è Oslo. Male l'Italia, che non rientra neppure nella top 50: la prima città italiana in classifica è Parma, al 61° posto
- L'Healthy City Index 2026 è l'indice che valuta il benessere, la salute urbana e le condizioni di vita quotidiana nelle principali città del mondo. La classifica, che raccoglie le città che creano condizioni favorevoli per la salute fisica, l'inclusione sociale e l'accesso ai servizi essenziali della vita quotidiana, vede protagonisti 250 centri urbani europei.
- L'Healthy City Index raduna tutte le città capaci di creare condizioni favorevoli per la salute fisica, il benessere mentale, l'inclusione sociale e l'accesso ai servizi essenziali. Nello specifico, l'indice individua i luoghi che combinano solide politiche pubbliche, buone condizioni urbane e un impegno a lungo termine per il benessere dei residenti.
- In decima posizione troviamo Cambridge, nel Regno Unito. Con 6489 punti, la città inglese rientra tra i migliori centri urbani al mondo.
- Nona classificata è Espoo, in Finlandia. La città conquista la top ten con un punteggio di 6.505.
- In classifica troviamo anche Malmö, in Svezia. Terza città del paese per numero di abitanti, è anche uno dei centro urbano in cui si vive meglio al mondo secondo l'Healthy City Index.
- Settima posizione per Trondheim. La città norvegese conquista un posto nella top ten con 6.513 punti per il benessere urbano e la salute dei cittadini.
- Grenoble è la città francese in cui si vive meglio secondo la classifica dell'Healthy City Index. Con i suoi 6.546 punti, il comune francese conquista il sesto posto.
- In quinta posizione troviamo la capitale del Giappone, Tokyo. La metropoli nipponica guadagna 6.559, classificandosi come uno dei centri urbani capaci di creare condizioni favorevoli per la salute fisica, il benessere mentale, l'inclusione sociale e l'accesso ai servizi essenziali della vita quotidiana.
- Avvicinandoci al podio troviamo, in quarta posizione, la città svedese di Västerås. Ancora una volta la Svezia conquista un posto in classifica.
- Medaglia di bronzo per la capitale della Finlandia, Helsinki. Con 6.850 punti, la città sale sul podio dei centri urbani in cui si vive meglio in assoluto.
- Ancora una città svedese in classifica. Uppsala conquista il secondo posto nell'elenco dell'Healthy City Index, con 6.856 punti.
- Sul gradino più alto del podio troviamo Oslo. La capitale della Norvegia è, secondo l'Healthy City Index, la città che garantisce più di tutte il benessere, la salute urbana e le condizioni di vita quotidiana dei cittadini.
- Per quanto riguarda il nostro Paese, nessuna città italiana rientra nella top 50. Secondo l'Healthy City Index, il comune in cui si vive meglio è Parma, che risulta però solo 61esimo in classifica. Seguono Bologna, al 69esimo posto, e Milano, al 107esimo.