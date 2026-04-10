Healthy City Index, le 10 città dove si vive meglio. La classifica

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Healthy City Index, la classifica delle città dove si vive meglio: Italia fuori da top 50

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©IPA/Fotogramma

Secondo l'Healthy City Index 2026, l'indice che valuta il benessere, la salute urbana e le condizioni di vita quotidiana nelle principali città del mondo, la città in cui si vive meglio è Oslo. Male l'Italia, che non rientra neppure nella top 50: la prima città italiana in classifica è Parma, al 61° posto

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