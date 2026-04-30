1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Torino

Momento centrale resta il corteo organizzato da CGIL, CISL e UIL, che partirà alle 9:00 da corso Cairoli, angolo corso Vittorio Emanuele II. Il percorso attraverserà Lungo Po Armando Diaz, piazza Vittorio Veneto e via Po fino a piazza Castello, dove si terrà il comizio finale intorno alle 11. Ogni anno questa è una manifestazione molto partecipata che coinvolge lavoratori, studenti e associazioni e affronta temi concreti come sicurezza sul lavoro e diritti sociali. In parallelo, sono previsti anche spezzoni sociali e cortei alternativi che partono da piazza Vittorio Veneto.