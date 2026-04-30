1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Torino

Introduzione
A Torino il primo maggio è molto più di una semplice giornata festiva: è un mix concreto di impegno civile, grandi eventi musicali e appuntamenti culturali di primo piano. Tra cortei storici, concerti del Torino Jazz Festival 2026 e mostre di livello internazionale, la città offre tante cose da fare.
Quello che devi sapere
Il percorso del corteo principale
Momento centrale resta il corteo organizzato da CGIL, CISL e UIL, che partirà alle 9:00 da corso Cairoli, angolo corso Vittorio Emanuele II. Il percorso attraverserà Lungo Po Armando Diaz, piazza Vittorio Veneto e via Po fino a piazza Castello, dove si terrà il comizio finale intorno alle 11. Ogni anno questa è una manifestazione molto partecipata che coinvolge lavoratori, studenti e associazioni e affronta temi concreti come sicurezza sul lavoro e diritti sociali. In parallelo, sono previsti anche spezzoni sociali e cortei alternativi che partono da piazza Vittorio Veneto.
Torino Jazz Festival
La festa dei lavoratori è anche una giornata chiave del Torino Jazz Festival 2026 , con concerti distribuiti in tutta la città. Tra gli appuntamenti principali:
- Lisa Ullén al Teatro Juvarra alle 11:00
- Enten Eller all'Arteficio alle 15:00 (gratuito)
- Giovane Orchestra di Liberi Suoni al Museo dell'Automobile
- Stefano Battaglia Trio alle 19:00 all'Educatorio della Provvidenza (gratuito)
- Intrecci irreversibili all'Hiroshima Mon Amour alle 22:00
Il festival mescola eventi gratuiti e a pagamento, jazz contemporaneo e sperimentazione e questo perchè Torino è una delle capitali europee della musica dal vivo e non solo.
Mostre, musei e cultura
Il 1° maggio molti musei torinesi restano aperti con orari festivi. Tra i principali:
- Museo Egizio
- Museo Nazionale del Cinema
- Palazzo Madama
- GAM Torino
Inoltre, durante il ponte sono previste riduzioni e iniziative speciali della Fondazione Torino Musei, con visite guidate e incontri legati alla musica. Oltre al jazz, la città propone anche rassegne musicali continuative come Onde 2026, con concerti gratuiti ospitati al Museo Egizio anche nei giorni intorno al 1° maggio.
Tra Gran Balon e tradizione
Nel weekend lungo si inseriscono anche appuntamenti come il Gran Balon di Torino il 2 maggio e altri mercatini tematici tra antiquariato e vintage. E dopo aver spulciato bene tra le bancarelle alla ricerca dell’affare del giorno, se siete in visita in città da non perdere anche la visita del quartiere dove il Balon si svolge, quello di Porta Palazzo. Un’immersione in una zona storica di Torino meno conosciuta dai turisti dove, oltre ai tanti negozi di antiquariato, ci sono anche anche tantissime trattorie che propongono cucina tipica a prezzi accessibili.
Se c'è bel tempo
Torino è una città molto verde. Tra parchi e giardini, per chi vuole passare il primo maggio all'aria aperta si consigliano:
- Il Parco del Valentino affacciato sul Po, offre ampi spazi verdi ideali per una passeggiata, un picnic o un momento di relax. Il Borgo Medievale, al suo interno, aggiunge un tocco storico e scenografico alla giornata. Per chi ama ascoltare musica, non mancheranno eventi all'Imbarchino.
- La Basilica di Superga è un'altra meta molto amata sia dai torinesi che dai visitatori. Oltre al valore storico e religioso, il colle regala una vista panoramica su Torino e sull’arco alpino.
Per chi invece preferisce un’atmosfera più urbana può optare per una passeggiata tra il centro storico, Piazza Castello e Via Roma, approfittando delle vetrine e dei caffè storici che restano operativi anche durante la festività.