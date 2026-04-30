Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Iran, petrolio fino a 126 dollari per timori di guerra prolungata

Economia
©Getty

Il Brent sale ai massimi da almeno quattro anni, poi ripiega a 123 dollari mentre il Wti sale del 2,3% a 109,35 dollari. Sui mercati si teme che gli Stati Uniti possano riprendere gli attacchi all'Iran, scatenando la risposta di Teheran e facendo ripiombare il Medioriente nel caos

ascolta articolo

Oggi i prezzi del petrolio hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro anni, a causa del blocco dello Stretto di Hormuz che continua a interrompere i flussi energetici globali. Il Brent con consegna a giugno è salito del 7% a 126,41 dollari al barile, il livello più alto dall'inizio del 2022. Sui mercati si teme che gli Stati Uniti possano riprendere gli attacchi all'Iran, scatenando la risposta di Teheran e facendo ripiombare il Medioriente nel caos. 

Gli aumenti

Dall'inizio del conflitto con l'Iran, alla fine di febbraio, il Brent è aumentato di oltre il 70%, con il benchmark statunitense West Texas Intermediate (Wti) che ha registrato incrementi simili. Gli operatori di mercato hanno indicato lo stallo dei negoziati tra Iran e Stati Uniti come uno dei principali fattori alla base dell'ultimo rialzo. Lo Stretto di Hormuz, un punto critico per le spedizioni globali di petrolio e gas, rimane bloccato, senza prospettive immediate di riapertura, alimentando ulteriormente le preoccupazioni sull'offerta.

Le borse asiatiche

Le borse asiatiche si mostrano quest’oggi in sofferenza sulla ripresa della corsa del prezzo del petrolio. Tokyo cede l’1,22%, mentre Shanghai tenta di agganciare la parità, cedendo lo 0,06%. Male Hong Kong con l’Hang Seng che perde l’1,51% e Seoul, con il Kospi in ribasso dello 0,82%.

Vedi anche

Cosa significa l'uscita degli Emirati Arabi dall'Opec?

Economia: Ultime notizie

Taglio accise, quanto salirebbe prezzo benzina e diesel senza rinnovo?

Economia

La misura è in scadenza nella notte tra l’1 e il 2 maggio, ma confermarla costerebbe circa 400...

8 foto

Decreto Lavoro 2026, tornano bonus giovani e donne: cosa sapere

Economia

Con il nuovo provvedimento del governo sono stati prorogati i bonus per le assunzioni di...

GIOVANE RAGAZZA IMPIEGATA IN UFFICIO INVALIDI CIVILI CONTROLLA DOCUMENTI (Corradini/Fotogramma, MILANO - 2001-09-27) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Stanze in affitto, prezzi in aumento dal 2020: i dati nelle città

Economia

Nell’arco di sei anni, dal marzo 2020 al marzo 2026, il costo delle stanze singole ha registrato...

CARTELLI DI STANZE IN AFFITTO PER STUDENTI UNIVERSITARI AFFISSI IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI (MILANO - 2013-09-02, ENRICO BRANDI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Accordo Ue-Mercosur in vigore dal 1° maggio, cos'è e cosa cambia

Economia

Domani, 1 maggio 2026, entra in vigore l’accordo di libero scambio commerciale tra l’Unione...

Debiti, ipotesi rottamazione cartelle anche per Imu, Tari e multe

Economia

La rottamazione delle cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrebbe presto...

Economia: I più letti