Jet fuel, Unem: "Prezzi ai massimi, ma nessun problema per l'estate"

Introduzione

Dopo mesi di preoccupazioni legate all’andamento della guerra contro l’Iran, sembra che i trasporti estivi siano salvi: non ci dovrebbero essere problemi con i rifornimenti di jet fuel per gli aerei durante la stagione delle vacanze. Mostra ottimismo in tal senso Gianni Murano, presidente di Unem (Unione Energie per la Mobilità). Questo nonostante i costi del carburante utilizzato per i voli siano i più alti di sempre. “La gerarchia dei prezzi si è capovolta: prima del 2022 la benzina, su base media mensile, quotava più di gasolio e jet fuel; dopo la crisi ucraina le quotazioni si sono inizialmente allineate, ma dal 28 febbraio gasolio e jet fuel hanno nettamente superato quelle della benzina", spiega Murano.