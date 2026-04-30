Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 aprile: la rassegna stampa

In apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina il fermo di Eitan Bondi, il 21enne che ha confessato di avere aperto il fuoco contro una coppia di iscritti all'Anpi il 25 aprile a Roma. La comunità ebraica nega che il giovane ne faccia parte, mentre l'Anpi parla di "derive estremistiche". Svolta sul caso Garlasco, con Andrea Sempio convocato per il 6 maggio. Per i pm "ha ucciso Chiara da solo". Colloquio telefonico Trump-Putin: 90 minuti per parlare di Iran e Ucraina
- C'è il fermo di Eitan Bondi, il 21enne che ha confessato di avere sparato ai due iscritti all'Anpi il 25 aprile a Roma, sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina. Il giovane, si legge sul Corriere della Sera, è accusato di tentato omicidio. La comunità ebraica prende le distanze: non è dei nostri. Garlasco, i pm convocano Sempio per il 6 maggio: "Ha ucciso lui da solo Chiara". Putin chiama Trump: 90 minuti di colloquio telefonico, dall'Iran all'Ucraina
- La confessione dell'aggressore di Roma in primo piano pure sull'apertura di Repubblica: "Sono stato io a sparare il 25 aprile". Nella sua abitazione trovati coltelli, fucili, pistole e armi ad aria compressa. Fotonotizia anche qui per i nuovi sviluppi legati all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Primo sì a Roma capitale, scontro tra Meloni e il Pd. Trump insiste sul blocco di Hormuz e chiama Putin
- Sulla Stampa il titolo principale è riservato all'allarme lanciato dall'Ue sui 'costi insostenibili della guerra'. Von der Leyen: "Per Hormuz paghiamo mezzo miliardo al giorno". Trump studia un nuovo blitz e sente Putin. Oltre alla confessione di Eitan Bondi e alle accuse rivolte all'indirizzo di Andrea Sempio, in evidenza anche la ricostruzione dei buchi nell'adozione contestata a Nicole Minetti, con le accuse provenienti dall'Uruguay
- Sul Messaggero ulteriori dettagli sullo sparatore del 25 aprile, col giallo sulla sua adesione alla Brigata ebraica smentita dalla comunità. L'Anpi: "Derive estremistiche". Caso Minetti anche qui, con le indagini sull'adozione e sulla 'nuova vita' dell'ex consigliera. La difesa: chiesti consulti medici, non agli ospedali
- Intervista esclusiva a Simone Inzaghi in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico dell'Inter a tutto campo, dai presunti favori arbitrali ai rimpianti per le finali Champions. Juve forte su Bernardo Silva, colloquio telefonico tra Spalletti e il portoghese
- Il mercato dell'Inter legato a doppio filo al futuro di José Mourinho sul Corriere dello Sport. Se il portoghese torna al Real Madrid, aumentano le chanche dei nerazzurri di avvicinarsi a Nico Paz. Marotta studia il prestito oneroso e l'acquisto con diritto di recompra
- Mercato ancora protagonista su Tuttosport, con Lewandowski conteso da Juventus e Milan, mentre Conceicao giura amore ai bianconeri e respinge gli assalti di Lievrpool e Manchester United. Sale Gattuso per la panchina del Torino
- 'Prove di pace' tra Trump e Putin in apertura sul Giornale. Telefonata di un'ora e mezza tra i due leader. Gli Usa: "La Russia annuncerà una tregua". Svolta dei pm: ora Sempio è accusato di avere ucciso Chiara Poggi da solo
- Temi economici, come di consueto, sul Sole 24 Ore, dove il titolo principale è dedicato al rinvio del concordato al 31 ottobre. Pagamenti Pa, addio ai ritardi fuori legge. Offensiva europea contro Meta: "Inefficaci i controlli sull'età"
- Sul Fatto Quotidiano la sentenza che smentisce Nicole Minetti. Il bambino adottato non era "abbandonato ala nascita", ma ha i genitori a cui è stato sottratto con una causa. Il pg indaga sulla 'nuova Nicole'
- L'aggressione del 25 aprile torna protagonista su Libero, dopo la cattura e la confessione di Eitan Bondi nella giornata di ieri. Re Carlo conquista l'America, telefonata Trump-Putin per una tregua in Ucraina
- Si indaga su una rete di violenti e su una serie di aggressioni dopo la confessione di Bondi, scrive in prima Il Manifesto. Spazio anche alla Flotilla in viaggio verso Gaza, con le prime intimidazioni che hanno preceduto il blocco di questa notte
- Di nuovo il colloquio Trump-Putin sulla prima pagina del Resto del Carlino. Il presidente russo apre a una tregua il 9 maggio con l'Ucraina. E spinge sul cessate il fuoco Usa-Teheran. Caro energia, il conflitto in Iran costa all'Ue 500 milioni al giorno