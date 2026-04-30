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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 aprile: la rassegna stampa

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In apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina il fermo di Eitan Bondi, il 21enne che ha confessato di avere aperto il fuoco contro una coppia di iscritti all'Anpi il 25 aprile a Roma. La comunità ebraica nega che il giovane ne faccia parte, mentre l'Anpi parla di "derive estremistiche". Svolta sul caso Garlasco, con Andrea Sempio convocato per il 6 maggio. Per i pm "ha ucciso Chiara da solo". Colloquio telefonico Trump-Putin: 90 minuti per parlare di Iran e Ucraina

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Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

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    Chiude la Metro 1 a causa dello sciopero del trasporto pubblico a Milano, 9 ottobre 2023.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI