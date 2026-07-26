Incendio sul Gargano, fiamme dalle porte di Peschici alla baia: turisti evacuati via mareCronaca
Un vasto incendio, alimentato dal vento, è divampato alle porte di Peschici e si è esteso verso la baia di Zaiana. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro, con mezzi aerei. La Guardia costiera sta evacuando via mare i turisti presenti sulle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste. Chiusa la litoranea tra Vieste e Peschici. Fiamme anche a Cagnano Varano, con un tratto della statale 693 interdetto
Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata in località Pile Fraballe, zona rurale alla periferia di Peschici, nei pressi di Difesa di Manaccora. Alimentate dal vento, le fiamme hanno bruciato un’ampia area di macchia mediterranea e pini d’Aleppo e si sarebbero estese fino alla baia di Zaiana, lungo la litoranea del Gargano. La colonna di fumo è visibile a decine di chilometri di distanza.
In azione vigili del fuoco e protezione civile
Sul posto stanno operando le autobotti dei vigili del fuoco e il personale della protezione civile. Un mezzo aereo dei vigili del fuoco ha già effettuato alcuni lanci d’acqua. Nella zona si trovano una decina di abitazioni rurali che, secondo quanto riferito dal sindaco Luigi D’Arenzo, non sono state raggiunte dalle fiamme. "Siamo in attesa dell'arrivo anche del canadair da Roma. La situazione è attualmente sotto controllo. Le fiamme non hanno lambito le abitazioni”, ha spiegato il primo cittadino.
Turisti evacuati su barche guardia costiera
La Guardia costiera sta evacuando via mare i turisti presenti sulle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste. Il Comune di Peschici ha fatto sapere che "è stato aperto l'edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro".
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Chiusa la litoranea tra Vieste e Peschici
A causa dell’incendio è stata chiusa la strada provinciale 52, la litoranea tra Vieste e Peschici. I mezzi del trasporto pubblico sono stati deviati sulla strada statale 89. Le corse da Vieste per Peschici e da Peschici per Vieste percorreranno la strada interna (SS 89) fino a un determinato tratto, per poi rientrare sulla litoranea dopo la fermata di Santa Maria, mentre le fermate di Manaccore sono temporaneamente soppresse e non saranno effettuate fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità. Le fiamme stanno interessando anche il territorio di Cagnano Varano, dove l’Anas ha disposto la chiusura provvisoria di un tratto della strada statale 693 “Dei Laghi di Lesina e Varano” dal km 29,600 al km 27,000.
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