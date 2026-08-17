Meteo, dopo l'afa diramata l'allerta gialla in 13 regioni

Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico per 13 regioni
in evidenza
Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico per 13 regioni. L'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede dalla tarda mattinata precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Secondo le previsioni de ILMeteo.it, martedì 18 i rovesci scenderanno verso le regioni del Sud, mentre sul resto della Penisola sono previste ampie schiarite. Da giovedì 20 agosto i modelli matematici indicano l'arrivo di una perturbazione ben più strutturata a partire dal Nord-Ovest, per poi estendersi a tutto il settentrione e ai settori tirrenici.
Approfondimenti:
- Gli incendi e il caldo estremo visti dai satelliti dell'Esa
- Copernicus: giugno-luglio da record in Europa occidentale
- Ondata di caldo, aria condizionata: è un lusso o un bene indispensabile?
- Gli italiani ripensano le vacanze in base alle temperature
- Ferragosto, caldo e temperature record: le previsioni
- Caldo estremo e stress: i consigli contro l'irritabilità
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Stop sci su ghiacciai, Colucci (CNR): 'Conseguenze previste'
Tra gli effetti del caldo estremo c'è anche la sospensione dello sci estivo sul ghiacciaio dello Stelvio, annunciato ieri e interrotto fino a data da destinarsi. Sentiamo Renato Colucci, glaciologo CNR.
Stop sci su ghiacciai, Colucci (CNR): 'Conseguenze previste'Vai al contenuto
Gli incendi e il caldo estremo visti dai satelliti dell'Esa. FOTO
Incendi boschivi, siccità e ondate di calore. Ecco come i fenomeni che hanno riguardato questa estate torrida sono stati rilevati dai satelliti nello spazio gestiti dall'European Space Agency.
Gli incendi e il caldo estremo visti dai satelliti dell'Esa. FOTOVai al contenuto
Caldo record, i consigli per evitare danni all'auto
Il grande caldo che sta interessando l'estate 2026 può rivelarsi un nemico anche per le automobili. I danni causati dal calore sulle vetture sono rischiosi e, soprattutto, costosi. La somma può arrivare fino a 16.400 euro a vettura, come ha rivelato il presidente Federcarrozzieri, Davide Galli, all'Ansa. Per questo è importante che gli automobilisti adottino alcune misure per proteggere al meglio i veicoli: controllare regolarmente la pressione degli pneumatici (a freddo), verificare le condizioni del battistrada ed eventuali deterioramenti, controllare il livello dell'olio e del liquido refrigerante, utilizzare una copertura termica per la batteria per isolarla dal calore eccessivo e parasole e tendine per proteggere gli interni delle vetture, evitando di parcheggiare l'auto al sole. Ecco quali sono i componenti più vulnerabili e soggetti all'azione del sole.
Caldo record, i consigli per evitare danni all'autoVai al contenuto
Caldo e stress, idratarsi e ridurre i ritmi: i consigli dell'esperto
L’Italia è ancora alle prese con la quarta ondata di calore che, dopo giorni, non accenna ad allontanarsi: l’afa non molla la Penisola con temperature massime sempre molto elevate. Siccità, incendi, aumento della temperatura superficiale dei mari sono alcune delle conseguenze del caldo estremo. Ma, per gli esperti, non sono da sottovalutare nemmeno le ripercussioni sull’organismo umano. Sentirsi stanchi e stressati, a livello sia fisico che mentale, è frequente in caso di afa persistente e temperature troppo alte che mettono alla prova la resistenza. Ecco cosa dicono gli esperti.
Caldo e stress, idratarsi e ridurre i ritmi: i consigli dell'espertoVai al contenuto
Maltempo, smottamento sulle alpi Orobie: allerta in Valtellina
Sono ore di lavoro e allerta per Rogolo, in Valtellina, alle prese con un dissesto avvenuto ai 1100 metri delle alpi Orobie, incanalatosi nell'alveo del torrente San Giorgio, ed arrivato fino in paese a lambire la provinciale numero 30 e anche due case situate in via Roma, nei pressi del ponte. Le abitazioni sono state fatte evacuare a scopo precauzionale dalla sindaca, Roberta Dugoni, e quattro persone sono attualmente ospiti di parenti, almeno fino al termine dell'emergenza, che potrebbe durare diversi giorni. Per fortuna al momento non si registrano danni a persone o a cose, ma la situazione resta pesante. La sindaca ha allertato i Vigili del fuoco e sul posto sono arrivate due squadre, una da Morbegno e una da Sondrio. Allertato anche il gruppo di Protezione civile di Rogolo. Tutte le persone che si trovavano in quota in baita sono state fatte scendere per precauzione, scortate da Vigili del fuoco e Protezione civile, per cui al momento non ci sono persone isolate.
Incendi in Piemonte, a Mornese un bosco di nuovo in fiamme
Non c'è pace a Mornese, in provincia di Alessandria. Dopo la dichiarata chiusura della situazione d'emergenza per i due incendi del 2 e 8 agosto nelle zone Pianoni, Seruggia e Lavagnina - dove bruciati 233 ettari di area boschiva - le fiamme sono divampate, in serata, nella zona del Roverno. Lo fa sapere la Protezione civile. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra di Novi Ligure, intervenuta nell'area boschiva borderline con quelle già interessate dai roghi di inizio mese.
Incendi nell'Aquilano, nuovo rogo a Montereale
Situazione sotto controllo, ma anche spiegamento di forze sui territori colpiti dai roghi e guardia alta. Nel pomeriggio, in seguito a un fulmine c'è stato un incendio a Montereale, in provincia dell'Aquila, dove stanno lavorando squadre di vigili del fuoco e di volontari della protezione civile regionale. E' stato predisposto un presidio notturno. Per il resto desta preoccupazione l'incendio a Roccacasale dove si confida molto sull'arrivo da Roma, previsto per domani, del potente mezzo dell'esercito che sarà utilizzato per aprire linee tagliafuoco per evitare che le fiamme raggiungano centri abitati. Situazione sotto controllo, secondo il bollettino serale della protezione civile anche a Rocca di Cambio. Oggi in Abruzzo hanno operato sei mezzi aerei, di cui tre canadair e un elicottero provenienti da Roma e due elicotteri in dotazione dalla protezione civile regionale.
Clima, entro il 2100 fino a 4 ore di caldo in più al giorno: lo studio
L’esposizione della popolazione al caldo estremo potrebbe aumentare fino a sei volte, soprattutto tra le nuove generazioni nei Paesi a basso e medio reddito. Secondo Dino Zardi, professore di Fisica dell’atmosfera e del clima, i risultati della ricerca rappresentano un “campanello d’allarme”, ma vanno letti tenendo conto dei limiti dei modelli globali.
Clima, entro il 2100 fino a 4 ore di caldo in più al giorno: lo studioVai al contenuto
El Niño, rischio fenomeni estremi durante l'autunno 2026: lo studio
El Niño continua a rafforzarsi con anomalie della temperatura del mare superiori ai 2°C nel Pacifico equatoriale orientale. A rivelarlo è un rapporto del Climate Prediction Center del National Weather Service (Nws), secondo cui nei prossimi mesi, in particolare tra ottobre e dicembre 2026, c'è una probabilità del “69% che si verifichi un evento storico più intenso dei precedenti eventi El Niño risalenti al 1950”. Come evidenzia lo studio, “con un evento di questa portata, le probabilità di subire impatti coerenti con El Niño sono maggiori”.
El Niño, rischio fenomeni estremi durante l'autunno 2026: lo studioVai al contenuto
Palio dell'Assunta rinviato ancora per pioggia:non accadeva da 50 anni
Nuovo rinvio per il Palio di Siena dell’Assunta: il maltempo ha costretto il Comune a esporre la bandiera verde e a spostare la Carriera a martedì 18 agosto. È il secondo rinvio consecutivo dopo quello del 16 agosto. Per il Palio dell’Assunta un rinvio di due giorni non accadeva dal 1976. Ecco le immagini.
Palio dell'Assunta rinviato ancora per pioggia:non accadeva da 50 anniVai al contenuto
La pioggia intensa rallenta l'incendio in Carnia
Una pioggia intensa con calo del vento ha momentaneamente rallentato l'avanzare dell'incendio in Carnia sul monte Amariana. In poche ore si è verificata la caduta di alcuni millimetri di pioggia che, se non ha spento le fiamme, ha, appunto, contribuito a controllare il fronte dell'incendio da parte di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile e le altre forze impegnate da dieci giorni a spegnere le fiamme. Dal campo base delle forze di intervento, trasferito al campo sportivo di Amaro, fanno sapere che anche questa notte un presidio controllerà la situazione prima che domattina riprendano i lanci dall'alto con i vari velivoli che da giorni stanno operando in zona. La località di Pissebus, nel comune di Tolmezzo, la più vicina alla zona dell'incendio, continua ad essere evacuata in maniera precauzionale.
Montagna, medico soccorso alpino: "Fulmini causa di circa l'1% di 14mila interventi annui"
L'ultimo episodio si era verificato appena due settimane fa: un escursionista folgorato mentre percorreva la ferrata Gamma 2 sul monte Resegone, sopra Lecco, sopravvissuto alla forte scarica elettrica. Poi ieri due casi fatali nello stesso giorno: il turista statunitense 30enne sorpreso da un violento temporale sull'Etna in Sicilia, mentre si trovava sembra in una zona vietata del vulcano e un 42enne colpito durante la discesa sul Piz Starlex, in Alto Adige, a oltre 3mila metri di altezza sopra Tubre in Val Monastero. Se gli episodi di persone colpite dai fulmini ad alta quota "non sono tanto frequenti, per il semplice motivo che l'alta quota - quella vera - non è così frequentata, va detto che in generale in montagna i casi sono diversi, perché è un luogo più a rischio. Da un punto di vista ambientale offre parecchie situazioni più pericolose rispetto a una pianura, dove tutto sommato non c'è niente di elevato, a parte tralicci o alberi. Nell'ambito della casistica del soccorso alpino, siamo intorno all'1% di circa 13-14mila interventi annui. Non pochi casi, quindi". A tracciare un quadro all'Adnkronos Salute è Mario Milani, medico del soccorso alpino e componente della Commissione medica internazionale (MedCom) dell'International Commission for Alpine Rescue (Icar), un punto di riferimento per il soccorso alpino e speleologico. "Un minimo di conoscenza su come comportarsi in determinate situazioni è fondamentale - spiega - perché in montagna, tra creste e cime" particolarmente esposte, "e le ferrate che sono cavi di acciaio che fanno da parafulmine, il rischio di venir sorpresi, per temporali abbastanza improvvisi, c'è. E la montagna a volte non offre vie di fuga rapide. O si trova un rifugio, oppure se ci si trova in cresta si scende e si cerca di fare qualcosa, ma si può rimanere comunque esposti". Secondo i dati 2025 del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) la causa degli interventi di soccorso risulta essere legata nel 2,5% dei casi a condizioni meteo. "Il rischio maggiore è essere impreparati", ragiona l'esperto. "Se si hanno conoscenze e un minimo di competenza nell'andare in montagna magari si è più in grado di leggere al meglio il meteo e comportarsi di conseguenza. Per esempio, se so che arriva un temporale meglio non andare sulla ferrata. Se si viene sorpresi dal maltempo è bene abbassarsi, cercare di stare lontano dagli alberi solitari, stare giù dalle creste, e così via. E' importante, insomma, conoscere i comportamenti che magari non aboliscono del tutto il rischio di essere colpiti da un fulmine, ma lo limitano parecchio". Le situazioni possono essere diverse: "Il fulmine può colpire direttamente la persona, ma da un punto di vista statistico è poco frequente, oppure può colpire vicino, per esempio un albero, che per effetto della scarica esplode e investe in pieno la persona" che si trova nei paraggi. "Si può essere poi presi dalla corrente di passo: il fulmine si scarica a terra, questa corrente viaggia sul terreno (se c'è un temporale è anche bagnato) e colpisce, fa un arco elettrico e colpisce anche a distanza". Gli effetti sull'organismo? Quando si viene folgorati c'è "il passaggio di una corrente ad altissimo voltaggio, sono circa 10 milioni di volt in pochi millisecondi. Questo passaggio di corrente provoca anche calore. E se questa corrente passa attraverso organi delicati, per esempio attraverso il cuore, si determina un'alterazione del ritmo cardiaco. Si può anche andare incontro ad arresto respiratorio. Si possono sviluppare tutta una serie di conseguenze che ovviamente possono portare alla morte, o se si sopravvive anche a lesioni significative, per esempio lesioni del timpano. Le contrazioni muscolari" provocate dalla scarica "sono talmente forti che possono portare loro stesse a una frattura. E se si viene colpiti su un terreno impervio, oltre al danno da fulmine si aggiunge anche un trauma dovuto alla caduta". Fra le conseguenze di lunga durata, Milani cita "aritmie cardiache, ma anche danni a livello nervoso, perché ovviamente pure i nervi vengono attraversati da queste correnti, per cui si possono verificare parestesie, paresi". "Negli Usa questi fenomeni di temporali e fulmini sono molto frequenti e vengono monitorati molto approfonditamente - evidenzia Milani - C'è una grossa casistica, vengono emessi alert e si arriva anche a sospendere eventi sportivi e manifestazioni" se sono previsti fenomeni meteo estremi. "Dalla maggior parte delle statistiche americane emerge che l'80-90%" delle vittime di fulmini "sono maschi, per ragioni lavorative e per tutta una serie di motivi. Un intervento utile è la diffusione di vademecum con consigli su come comportarsi in caso di temporali, come ripararsi per evitare di essere colpiti da fulmini (stare in casa con le finestre chiuse, mettersi in macchina). Per fortuna, va detto, i casi letali non sono così frequenti". Può fare la differenza "non essere soli quando succede, il fatto che ci sia nelle vicinanze una persona che sa cosa fare. A volte chi viene folgorato muore proprio per arresto respiratorio che poi va in arresto cardiaco. E magari basterebbe fare una rianimazione per un certo periodo e il cuore riprende. Fermo restando che lo strumento principale che abbiamo è la prevenzione, cioè non trovarsi in una situazione di rischio". Ed è per questo che diversi istituti, come anche l'Iss (Istituto superiore di sanità) in Italia, o realtà come il Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) negli Stati Uniti danno indicazioni precise alla popolazione per proteggersi. Proprio secondo il Noaa ogni anno negli Stati Uniti i fulmini uccidono in media 20-30 persone e ne feriscono centinaia, per dare un'idea dell'impatto del fenomeno. "E ovviamente non succede solamente in montagna, può capitare per dire anche al lago. La montagna è più a rischio perché geograficamente più esposta", puntualizza il medico. E il cambiamento climatico "non aiuta - osserva Milani - Vediamo eventi più estremi come temporali improvvisi ad alta intensità, ma osserviamo anche in inverno una certa instabilità, per cui nevica e poi c'è un rialzo della temperatura, quindi un aumento del rischio valanghe. Sono notizie anche di questi giorni le continue frane. Se vogliamo, le vecchie regole di un tempo", quando il meteo era più stabile e c'erano meno sorprese, "sono cambiate. E vale sia in estate che in inverno. Per fare un esempio, con l'aumento delle temperature noi andiamo a soccorrere sempre più persone in montagna che sono disidratate, o hanno un esaurimento da calore, ormai sono eventi all'ordine del giorno".
Incendi Sardegna, fiamme a Santa Giuta: elitanker in volo
Dopo gli interventi del primo pomeriggio di oggi in diversi comuni della Sardegna, alcuni dei quali ancora in atto, gli agenti del Corpo Forestale della Regione sono impegnati in territorio di Santa Giusta (Or), per un incendio divampato in località "S'Ungroni de Mandas". Per limitare l'estensione del fronte si è reso necessario il supporto aereo del Superpuma, l'elicottero pesante della flotta regionale decollato dalla base di Fenosu, che sta aiutando dal cielo le squadre a terra. Il coordinamento delle operazioni è affidato al comandante della Stazione forestale di Villaurbana con funzione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento. Sul posto è presente anche il personale del Gauf, il Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco di Oristano.
Incendi in Piemonte, a Mornese bruciati 233 ettari di bosco ma emergenza chiusa
E' stata dichiarata chiusa, dopo un ulteriore confronto con i vigili del fuoco e i coordinatori Aib, la situazione emergenziale di Mornese (Alessandria). Nell'incendio divampato, inizialmente, il 2 agosto in zona Pianoni e poi ripreso con vigore sabato 8, sono bruciati complessivamente 233 ettari di area boschiva. "Grazie per non averci lasciati soli e per il supporto che ci avete garantito", scrive sui social il sindaco, Simone Pestarino, rivolgendosi a quanti hanno dimostrato la loro vicinanza nelle maniere più disparate.
Incendi in Abruzzo, in arrivo mezzo apripista per linee tagliafuoco
E' in viaggio da Roma verso l'Abruzzo, trasportato da tir specifici e scortato dalla polizia stradale, un moderno mezzo apripista 'New Holland D180', il più potente a disposizione dell'esercito, che sarà utilizzato con il supporto operativo del 9/o Reggimento Alpini dell'Aquila, nelle operazioni di contenimento e spegnimento dell'incendio sul monte Morrone, in un territorio che coinvolge i comuni di Roccacasale e Corfinio, in provincia dell'Aquila, e Popoli in quella di Pescara. Il mezzo di grandi dimensioni servirà a realizzare strade e linee tagliafuoco nel rogo che nella emergenza in Abruzzo più preoccupa la Regione e la Protezione civile regionale. La decisione della assegnazione è stata presa dal presidente della Regione, Marco Marsilio, nel summit che si è svolto a Popoli, a seguito della istanza dell'amministrazione di Roccacasale alla presenza del comandante del nono Reggimento alpini L'Aquila, colonnello Mario D'Angelo. Pronta la richiesta al prefetto, Vito Cusumano, da parte del capo della protezione civile abruzzese, Maurizio Scelli, con la veloce assegnazione. Il mezzo è specializzato nella realizzazione di linee tagliafuoco, in particolare per arginare i centri abitati e zone sensibili dalle fiamme.
Caldo, Protezione civile Siciliana: domani a Palermo allerta rossa per rischio incendi
La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. A Palermo, per quanto riguarda il rischio incendi, il livello è di allerta rossa, pericolosità "alta". Temperatura massima percepita 34 gradi centigradi.
Roma, domato incendio Laurentino: rassicuranti dati ambientali
Si è svolta oggi una riunione per fare il punto sulla situazione in seguito agli incendi che nelle ultime settimane hanno interessato l'area di via Laurentina, nel Municipio IX. I vigili del fuoco hanno comunicato che dalla tarda mattinata di oggi l'incendio puo' considerarsi definitivamente estinto, dopo le attivita' di spegnimento degli ultimi focolai residui. All'incontro hanno partecipato il Municipio IX, il Gabinetto del Sindaco, la Protezione Civile di Roma Capitale, la Polizia Locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco, la Asl, Arpa Lazio e i Dipartimenti capitolini competenti. Sono rassicuranti, si legge in una nota, anche gli esiti delle verifiche effettuate dalla Asl sulla presenza di amianto: tutti i campionatori hanno dato esito negativo, sia sul luogo dell'incendio sia nelle aree circostanti, anche nei pressi di alcuni istituti scolastici. Positivo anche il quadro che emerge dalle rilevazioni effettuate da Arpa Lazio. In particolare, gli ultimi quattro campionamenti, effettuati tra l'8 e il 12 agosto, hanno rilevato valori di diossine compresi tra 0,06 e 0,08 pg/m, inferiori al valore indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' come concentrazione stimata in ambiente urbano. Arpa Lazio era stata attivata gia' in occasione dell'incendio del 26 luglio e ha effettuato diversi rilevamenti, proseguiti anche successivamente. I risultati mostrano una netta riduzione dei valori delle diossine dopo i picchi registrati in concomitanza con gli incendi e confermano, nelle rilevazioni piu' recenti, un quadro rassicurante. Resta alta l'attenzione sull'area, che e' sottoposta a sequestro e sulla quale sono in corso le indagini dell'autorita' giudiziaria. Proseguiranno il coordinamento tra tutte le strutture coinvolte e il monitoraggio della situazione, garantendo ai cittadini un'informazione puntuale sulla base dei dati ufficiali disponibili, conclude la nota.
Incendi Sardegna, rischio alto: allerta arancione della Protezione civile
Sardegna tinta di 'arancione' anche per la giornata di domani, martedì 18 agosto, per rischio alto di incendi. Secondo quanto risulta dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale, la pericolosità è stata classificata con il colore “arancione”. In questa situazione le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l'evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.
Incendi, Fedriga: "Raccomandazioni sanitarie per 17 comuni Carnia"
"Emaniamo delle raccomandazioni sanitarie perche', pur non essendo una situazione di emergenza ma di allerta, e' giusto adottare comportamenti di maggiore attenzione, rivolte soprattutto a categorie piu' fragili, per le aree e i comuni coinvolti". Con queste parole il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ha fatto il punto dopo il sopralluogo a Pissebus con l'assessore alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi e il vertice del Comitato di emergenza in municipio a Tolmezzo sull'emergenza incendi che sta colpendo la Carnia. L'area di crisi individuata riguarda oltre a Tolmezzo e Amaro, altri 15 comuni. In sintesi le autorita' sanitarie e la Protezione civile raccomandano di limitare l'esposizione all'aperto, mantenendo porte e finestre chiuse e sospendendo le attivita' fisiche o sportive intense. E' inoltre consigliato l'uso di mascherine Ffp2 o Ffp3 qualora fosse indispensabile sostare all'esterno, prestando particolare cura a bambini, anziani, donne in gravidanza e soggetti con patologie respiratorie o cardiovascolari. Dalle analisi tecniche fornite da Arpa Friuli Venezia Giulia, emerge che i livelli di polveri sottili Pm10 potrebbero registrare superamenti dei limiti giornalieri a causa della particolare circolazione dei venti. L'assessore Riccardi ha precisato: "Siamo in una condizione di allerta e non di emergenza estrema. Vedremo se la perturbazione annunciata per giovedi' riuscira' a fare quello che stiamo cercando di fare con grande fatica, in una situazione molto complessa".
Montagna, alpinista Jornet: "Caldo cambia pratica alpinismo"
Ho scalato il Mont Blanc (Monte Bianco) molte volte ma le condizioni sulla montagna in questo momento sono serie. Il cambiamento climatico sta cambiando non solo la montagna ma anche quando e come si puo' praticare l'alpinismo". E' l'avvertimento del famoso alpinista e forte trial runner Kilian Jornet che mette in guarda gli alpinisti che prossimamente hanno previsto la salita sul Monte Bianco, la vetta piu' alta delle Alpi. Il motivo e' legato al caldo di quest'estate che provoca cedimenti della roccia. A causa delle temperature i rifugi Tete Rouge e Gouter, rispettivamente a 3.165 metri e 3.815, sul versante francese del Monte Bianco, sono stati chiusi l'11 agosto per decisione del Comune di Saint-Gervais-les-Bains. Pericoloso per scariche di pietre e' il Couloir du Gouter, uno dei passaggi piu' delicati e noti lungo la 'via normale' verso la vetta. "Per le guide e gli alpinisti della valle, e' una stagione difficile, ma, ancora piu' importante, tutto questo fa parte di un cambiamento piu' ampio nel massiccio del Mont Blanc - sostiene Jornet che su Instagram ha oltre due milioni di follower -. Dopo settimane di temperature elevate, quasi nessuna precipitazione e la continua fusione della neve, il rischio di cedimento roccioso e' aumentato bruscamente. Le Alpi si riscaldano circa il doppio della media globale. Il cedimento accelera, le rotte classiche cambiano o scompaiono, e le condizioni possono cambiare da sicure a pericolose in pochi giorni".
Incendi Fvg, Liguori: "Ora solidarietà, poi fare chiarezza"
"Sto ricevendo in queste ore numerosi messaggi da parte di cittadini delle zone interessate dagli incendi, persone preoccupate, impaurite e in alcuni casi costrette a lasciare le proprie abitazioni. Ritengo doveroso dare voce a questa preoccupazione. In questo momento non è il tempo delle polemiche. È il momento della solidarietà, della vicinanza alle comunità colpite e del sostegno a tutte le persone che stanno affrontando una situazione difficile, così come a tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso e di contenimento degli incendi". Lo afferma in una nota la consigliera regionale Simona Liguori (Patto per l'autonomia-Civica Fvg). "Proprio per rispetto verso chi sta vivendo questa emergenza -continua la consigliera- credo, però, che non si debba nemmeno rinunciare, quando sarà possibile farlo con la necessaria serenità e sulla base di dati e informazioni verificati, a comprendere che cosa è accaduto e quali strumenti di prevenzione, di gestione dell'emergenza e di tutela del territorio siano stati messi in campo. Arriverà, quindi, il momento in cui sarà giusto dare conto alla popolazione, con trasparenza e senza strumentalizzazioni, delle risorse, dei mezzi e degli strumenti di cui la Regione dispone e di quelli che eventualmente sarà necessario rafforzare, affinché situazioni di questa gravità possano essere affrontate nel modo più efficace possibile e, per quanto è nelle possibilità delle istituzioni, si riduca il rischio che possano ripetersi". "Oggi, però -conclude la consigliera- la priorità resta una sola: stare vicino alle persone e alle comunità colpite e sostenere chi, in queste ore, è impegnato sul campo".
Maltempo, nel Livornese interventi dei vigili del fuoco per un ramo caduto e un incendio sul tetto
Due interventi dei vigili del fuoco del comando di Livorno sono stati effettuati a seguito del maltempo che ha interessato il territorio. Il primo intervento si è reso necessario in Viale Italia, a Livorno, dove un ramo di grosse dimensioni è caduto sulla sede stradale. I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliarlo in più parti, consentendone la successiva rimozione. Non si registrano danni a persone o cose. Un secondo intervento ha riguardato un incendio sviluppatosi sul tetto di un edificio nella zona di Rosignano Marittimo. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il rogo sarebbe stato provocato da un fulmine. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per circoscrivere le fiamme e mettere sotto controllo l'incendio, riuscendo a limitarne la propagazione alla restante parte della copertura. Non vengono segnalati, al momento, ulteriori danni.
Incendi: Fvg, continuano operazioni di spegnimento su Monte Amariana, Arpa monitora qualità aria
Continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Amariana, tra Cuel Feltron e Amaro, in provincia di Udine. Il Corpo forestale regionale è impegnato nelle attività di contrasto alle fiamme; in azione anche gli elicotteri del servizio aereo regionale, due Canadair della flotta aerea dello Stato (Coau) e gli Air Tractor provenienti dalla Slovenia. Nelle operazioni a terra sono presenti i volontari di Protezione civile dei gruppi comunali di Bordano, Amaro, Artegna e Pontebba, oltre all'Associazione dei Pompieri volontari di Moggio Udinese. La località di Pissebus, nel comune di Tolmezzo, la più vicina all'area interessata dal rogo, resta evacuata in via precauzionale. Restano in vigore le ordinanze emesse dall'Ente di decentramento regionale di Udine e dal Comune di Amaro, che prevedono modifiche alla circolazione sulla Sr Ud 125 'del Sasso Tagliato' e la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale della strada comunale 'Forca del Cristo' che conduce alla località Lisagno, a partire dall’acquedotto comunale. Resta inoltre efficace l'ordinanza del Comune di Tolmezzo che dispone l'evacuazione temporanea degli immobili situati dal rio Lovaris fino al confine con il Comune di Amaro, fino al venir meno delle condizioni di pericolo. Arpa Fvg sta eseguendo delle misure per monitorare la qualità dell'aria nella zona potenzialmente interessata dalla ricaduta di fumi. I dati sono consultabili al seguente link: https://www.arpa.fvg.it/emergenze-ambientali/incendio-sul-monte-amariana-alpi-tolmezzine-orientalicarnia/ Prosegue intanto il monitoraggio dei numerosi incendi boschivi che nelle ultime ore hanno interessato diverse aree delle province di Udine e Pordenone. A Tarvisio resta attivo, ma stabilizzato il rogo sul Monte Nero, in Val Saisera, mentre è stato spento quello di Sella Rauna a Ugovizza. Restano sotto osservazione gli incendi sul Monte Festa, a Cercivento, sul Monte Cimacuta e sul Monte Palavierte, dove nella notte si sono registrate riprese di fiamma. Nuovi focolai si sono riattivati anche sul Monte Dobis, a Fusea, dove sono intervenute le squadre a terra con il supporto di due elicotteri regionali. Ancora attivo l'incendio sul Monte Cozzarel, a Chiusaforte, interessato in mattinata da operazioni di spegnimento aereo. In provincia di Pordenone sono in monitoraggio gli incendi di Canal Grande di Meduna, Canal Piccolo di Meduna, Canal di Cuna e Monte Naiarda, nel territorio di Tramonti. Le fiamme si mantengono contenute anche per le caratteristiche della vegetazione e del terreno; sul Monte Naiarda sono in corso anche interventi con l'elicottero regionale.
Temporale su Firenze, un fulmine centra un albero che cade su viale Machiavelli
Problema alla circolazione oggi a Firenze, in viale Machiavelli, arteria di scorrimento, nella tarda mattinata: un albero è caduto sulla carreggiata e la strada è stata chiusa per permettere l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale. La causa della caduta sarebbe dovuta a un fulmine, sulla città c'è stato un temporale estivo. Data la dimensione piuttosto contenuta della pianta, la circolazione è stata riaperta dopo poco. Non risultano persone ferite.
Incendi, Sardegna: fiamme nel Sassarese e in Campidano
Gli agenti del Corpo Forestale della Regione Sardegna stanno intervenendo, con il supporto squadre a terra di Forestas, Protezione civile, volontari, e un elicottero leggero proveniente dalla Base di Limbara, e dell'elitanker Superpuma di Alá dei Sardi, su un incendio in località Funtana Buddiette nelle campagne di Osilo (Ss). Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Comandante delle operazioni di spegnimento della Stazione forestale di Ploaghe. L'elicottero leggero della base di Farcana, sta inceve intervenendo in località Tanca Altara, in Comune di Siniscola (Nu). Altri due incendi sono appena divampati, uno nel comune di Serramanna (Ca), in cui dirige il coordinamento dello spegnimento il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Sanluri, supportato dal Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuocodi Cagliari e dall'elicottero della base di Iglesias. Il secondo incendio si é sviluppato nel comune di San Nicolò d'Arcidano (Or) dove sta operando l'elicottero dalla base di Fenosu.
Caldo, Inail Liguria: campagna informativa per lavoratori aree portuali
Si rivolge a lavoratori, lavoratrici e datori di lavoro delle aziende operanti nelle strutture portuali, la campagna informativa regionale per la prevenzione dei rischi da esposizione a calore e radiazione solare nei luoghi di lavoro. Promossa dalla Regione Liguria, dalla Direzione regionale dell’Inail e dall’Autorità di sistema del Mar ligure Occidentale e Orientale, l’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sul rispetto delle indicazioni per la gestione del rischio caldo disponibili sulla piattaforma previsionale Inail-Cnr Worklimate 3.0, nelle deliberazioni e nelle ordinanze regionali. I materiali informativi realizzati per la campagna, tra cui due opuscoli, un video e una locandina, saranno condivisi dagli enti partner, con il contributo delle Aziende sanitarie locali, sui canali social e sui siti istituzionali, per diffondere le indicazioni sui comportamenti corretti da adottare per valutare, prevenire e gestire il rischio di infortuni e patologie collegate all’ esposizione a condizioni climatiche estreme. Il progetto di ricerca Worklimate 3.0 è stato sviluppato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail per misurare e prevenire l’impatto dello stress termico sulla salute dei lavoratori. Disponibile su tutto il territorio nazionale, la piattaforma previsionale di allerta fornisce previsioni personalizzate fino a 72 ore, con scenari differenziati per esposizione al sole o all’ombra, intensità dello sforzo fisico e caratteristiche individuali del lavoratore. Oltre all’italiano, lo strumento è disponibile in sei lingue, tra cui arabo, rumeno, albanese e hindi.
Incendi, in Abruzzo in azione 7 velivoli: da Roma 4 canadair e un elicottero
Abruzzo al centro dell'attenzione per l'emergenza incendi, con sette mezzi aerei sul campo: dopo le avarie di ieri a Canadair ed elicotteri provenienti da Roma, oggi il centro operativo aereo unificato, che è la sala di comando e controllo del Dipartimento di protezione civile nella Capitale, ha assegnato alla Regione in emergenza quattro Canadair e un Ericsson, mezzo efficace perché ha meno problemi di rifornimento. Uniti ai due elicotteri in dotazione alla protezione civile regionale, si arriva a un contingente dal cielo di sette velivoli. Ma dei quattro canadair stamani due sono andati in avaria e ne è stato sostituito uno solo. Secondo quanto si è appreso il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha avuto una telefonata dai toni cordiali con il capo della protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, al quale ha chiesto una particolare attenzione per il caso Abruzzo. Il contingente era stato così distribuito sui tre fronti caldi: monte Morrone 2 Canadair (CAN 7 e CAN 12), elicotteri Ericsson e Lupo grigio; Incendio Bisegna: 1 Canadair (CAN 11) + Lince Rossa; incendio Rocca di Cambio: 1 Canadair (CAN07).
Le previsioni meteo fino alle 8 di domani
IlMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia fino alle 8 di domani. La pressione torna ad aumentare al Nord, mentre al Centro-Sud, risultando più bassa, favorirà un'atmosfera più instabile. La giornata sarà contrassegnata da una mattinata in prevalenza stabile su tutti i settori. Nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali sugli Appennini, soprattutto meridionali e localmente sulla costa campana e della Basilicata. Dalla notte e nelle prime ore di mercoledì è previsto un rapido miglioramento del tempo. Temperature in linea con il periodo o leggermente sopra.
Rinviato ancora il Palio di Siena per il maltempo
Nuovo rinvio per il Palio di Siena a causa del maltempo. Come ieri nuovamente esposta alle trifore del palazzo pubblico la bandiera verde, segnale della decisione definitiva di rinvio della carriera dedicata alla Madonna Assunta. La pioggia odierna ha bagnato il tufo in piazza del Campo rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. Il Palio di Siena è rinviato a domani. L'ultimo doppio rinvio risale a luglio del 2024.
Maltempo, in Toscana 21mila fulmini in 6 ore
Cella temporalesca attiva davanti alla costa livornese, sulla Gorgona e sull'isola d'Elba. Nelle ultime sei ore oltre 21 mila fulmini registrati nell'area della Toscana. Nel corso del pomeriggio sono possibili temporali su tutto il territorio, l'allerta gialla è estesa dalla Sala operativa fino alla mezzanotte di oggi su tutto il territorio regionale.
Maltempo, in Toscana codice giallo per temporali forti
L'allerta meteo di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 17 agosto, è stata estesa dalla Sala operativa unica della Protezione civile regionale a tutte le zone della Toscana. Le piogge e i temporali causati dall'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico interesseranno oggi tutto il territorio reginale, spiegano dalla Sala operativa. Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, evidenzino dal Comune di Livorno, la validità del codice giallo in corso per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore, inizialmente prevista fino alle ore 18, è prolungata fino alla mezzanotte (ore 23.59) di oggi. I temporali, con cumulati massimi fino a 50-70 mm anche in un'ora, potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate.
Allerta gialla odierna estesa a tutta la Toscana fino a mezzanotte
Le piogge e i temporali causati dall’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico interesseranno, nella giornata odierna, tutta la Toscana. Per questo la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha esteso a tutte le zone della regione l’allerta meteo di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 17 agosto.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana.
Veloci temporali e calo delle temperature su molte regioni
L'anticiclone subtropicale, che ha dominato la scena nelle ultime settimane pportando temperature record, apre la strada all'ingresso di correnti più instabili. La prima fase, spiega Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, si manifesterà oggi, lunedì 17 agosto, con un primo passaggio temporalesco relativamente contenuto, che coinvolgerà in primis la cerchia alpina e prealpina, il Nord-Est, il Levante ligure, l'alta Toscana e il versante adriatico. Martedì 18 i rovesci scenderanno verso le regioni del Sud, mentre sul resto della Penisola sono previste ampie schiarite. Da giovedì 20 agosto i modelli matematici indicano l'arrivo di una perturbazione ben più strutturata a partire dal Nord-Ovest, per poi estendersi a tutto il Settentrione e ai settori tirrenici. Data la grandissima quantità di energia termica e umidità accumulata nelle settimane precedenti nel suolo e sulle superfici marine, questo peggioramento potrà dar luogo a forti temporali e grandinate. La prima rinfrescata tra lunedì e martedì porterà un calo delle temperature piuttosto contenuto, utile comunque a smorzare le punte di caldo più esasperato. La flessione termica si farà invece più marcata nella seconda metà della settimana al Nord e sulle regioni tirreniche, in concomitanza con la fase di maltempo più intenso. Nel dettaglio, lunedì 17 al Nord temporali specie su est Lombardia e Nord-Est; al Centro possibili acquazzoni, soprattutto sulle regioni adriatiche; al Sud soleggiato, con locali piogge sui monti. Martedì 18 al Nord soleggiato, al Centro sole, instabile su Appennini e zone vicine; al Sud temporali sui rilievi, sole altrove. Mercoledì 19 al Nord stabile, qualche temporale sui rilievi, al Centro sereno, instabile sui monti, al Sud soleggiato, acquazzoni sui monti.
Tregua dal caldo oggi e domani, mercoledì bollino arancione a Roma e Rieti
Iniziata la tregua dalle ondate di calore, oggi e domani c'è una prevalenza del bollino verde sulle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. La 'rinfrescata' però si interromperà già mercoledì quando è previsto bollino arancione (livello 2 di allerta "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili") a Roma e Rieti. Oggi, su 15 delle 27 città è previsto bollino verde, domani saranno 20 su 27.
Temporali e vento forte in Lombardia, nel Cremonese tetti scoperchiati e alberi sradicati
Un'ondata di maltempo si è abbattuta ieri in Lombardia, provocando nella notte danni in diverse province, con alberi sradicati e tetti scoperchiati. Una frana si è verificata ieri nel territorio del Comune di Premana (Lecco) e diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in soccorso ad alcune imbarcazioni sul lago di Lecco. Proprio nel Lecchese, un 20enne è morto a causa del maltempo. Il ragazzo si trovava sulla riva a Malgrate e stava facendo il bagno, quando è arrivato il temporale. Il corpo è stato recuperato poi dall’Elinucleo dei vigili del fuoco di Malpensa con i sommozzatori.
A Laglio (Como), quattro turisti spagnoli, rimasti bloccati sul Monte Colmegnone, sono stati recuperati con un elicottero dai vigili del fuoco mentre nella bassa Cremonese il forte vento ha sradicato piante e alberi e scoperchiati i tetti di alcune abitazioni. Anche su Milano, in serata, si è abbattuta una forte pioggia. Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali sul capoluogo lombardo a partire dal pomeriggio di ieri e fino alla mezzanotte di oggi.
Colpito da fulmine in Alto Adige, morto escursionista
Nella notte sul Piz Starlex, a oltre 3mila metri di altezza, sopra Tubre in Val Monastero, un uomo è stato ritrovato senza vita dopo essere stato segnalato come disperso. L’ultimo contatto telefonico era avvenuto intorno alle 13, direttamente dalla cima del Piz Starlex. In quel momento si stava avvicinando un temporale. Quando, con il buio, l’uomo non aveva ancora fatto rientro, poco dopo le 22 è stata avviata una ricerca attraverso la Centrale provinciale d’emergenza. Il corpo, recuperato e portato a valle, è stato individuato dai soccorritori grazie all'impiego di un drone alle 23.44 nella zona del sentiero n. 4, a circa 2.600 metri di quota, in un terreno impervio. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita da un fulmine durante la discesa. Inutili i soccorsi. Impegnati nell’intervento circa 40 persone del Soccorso Alpino Tubre, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Silandro, Vigili del Fuoco Volontari di Tubre e Soccorso Alpino di Prato allo Stelvio con il drone del distretto.
Tromba d'aria nella notte a Cremona, tetti scoperchiati e blackout
Dopo caldo e siccità, il maltempo: è stata una notte di super lavoro per i vigili del fuoco di Cremona, impegnati in provincia a causa di una tromba d'aria che ha scoperchiato tetti, divelto cartelli, danneggiato immobili e sradicato pali dell'illuminazione provocando anche diversi blackout. Particolarmente colpito il Pizzighettonese, tra Formigara e Crotta d'Adda, e una porzione di Cremasco. Vento e pioggia hanno creato difficoltà anche alla viabilità con diverse strade occupate dai alberi e rami caduti.
Caldo e condizionatori, consumi elettrici da record in Italia a luglio 2026. I dati
Il caldo aumenta il fabbisogno di elettricità, ad esempio a causa di un uso maggiore dei condizionatori. Come rileva Terna, la società che gestisce la rete in Italia, il mese scorso si è chiuso con una domanda record di energia elettrica pari a 32,5 terawattora, in crescita di quasi 8 punti e mezzo rispetto a luglio 2025. Ecco qual è la situazione.
Caldo, consumi elettrici da record in Italia a luglio 2026: i datiVai al contenuto
Turista Usa muore colpito da fulmine sull'Etna
Un turista americano è morto sull'Etna, colpito da un fulmine mentre stava compiendo un'escursione in una zona vietata a causa dell'eruzione.
Etna, turista 30enne muore durante un'escursione in zona vietataVai al contenuto
Turisti spagnoli bloccati sui monti del Comasco, portati in salvo
Nel corso della serata di ieri, quattro turisti spagnoli sono rimasti bloccati sul Monte Colmegnone, nel territorio di Laglio (Como), a causa del violento temporale che ha interessato la zona. Per il recupero è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 153, che ha operato in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, al limite dell'operatività, caratterizzate da forte vento e pioggia. Nonostante le condizioni avverse - spiegano i vigili del fuoco - l'equipaggio è riuscito a raggiungere e recuperare i quattro turisti, successivamente trasportati ad Argegno. I quattro, visibilmente impauriti, sono risultati illese.
Forte temporale causa una frana nel Lecchese
A causa delle avverse condizioni meteorologiche e del passaggio di un intenso temporale, è stata segnalata una frana nel territorio del Comune di Premana (Lecco). È stato attivato l'Elinucleo VVF di Malpensa per effettuare un sorvolo dell'area interessata, al fine di verificare l'estensione del dissesto e individuare eventuali ulteriori criticità. Sul posto stanno operando squadre di terra dei Vigili del Fuoco, con l'invio di ulteriori risorse a supporto. Contestualmente, a seguito del maltempo, si segnalano diversi interventi di soccorso a imbarcazioni sul Lago di Lecco, per i quali sono state impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco.