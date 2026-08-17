L'uomo, 30enne originario degli Usa, stava scalando il vulcano in una zona vietata con l'obiettivo di avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale che ha generato una scarica elettrica. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania è giunto al pronto soccorso in arresto cardiorespiratorio ed è deceduto