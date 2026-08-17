Etna, turista 30enne muore colpito da un fulmine durante un'escursione in zona vietataCronaca
L'uomo, 30enne originario degli Usa, stava scalando il vulcano in una zona vietata con l'obiettivo di avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale che ha generato una scarica elettrica. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania è giunto al pronto soccorso in arresto cardiorespiratorio ed è deceduto
Un turista di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine sull'Etna. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, originario degli Usa, stava scalato il vulcano lungo una zona vietata con l'obiettivo di avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale che ha generato una scarica elettrica. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 20 di ieri con l’intervento dell’elicottero Drago 142 dei vigili del fuoco.
La tragedia sull'Etna
Trovato quando era già in gravi condizioni, l'escursionista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania ma, giunto al pronto soccorso in arresto cardiorespiratorio, è deceduto.