Il Palio dell'Assunta è stato rinviato a lunedì 17 agosto a causa del maltempo. Un violento acquazzone si è abbattuto su piazza del Campo intorno alle 14, rendendo impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera. La decisione è stata presa all'unanimità dai capitani delle Contrade. "Votato per l'incolumità dei cavalli e dei fantini", spiega il decano Alessandro Maggi. Ma le previsioni per lunedì restano incerte ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Palio dell'Assunta è stato rinviato a lunedì 17 agosto a causa del maltempo. Intorno alle 14 un improvviso acquazzone, durato circa mezz'ora, si è abbattuto su piazza del Campo, rendendo impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera. L'esposizione della bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico ha ufficializzato il rinvio. La decisione è stata presa all'unanimità dai capitani delle Contrade: "All'unanimità abbiamo votato per alzata di mano, per l'incolumità dei cavalli e dei fantini", spiega Alessandro Maggi, capitano della Chiocciola e decano dei capitani.

La decisione dei capitani Il rinvio è maturato al termine del confronto tra i responsabili delle Contrade, alla luce del maltempo e dello stato del tracciato. Nella valutazione ha pesato anche il mancato svolgimento del Corteo Storico, che precede tradizionalmente la corsa. "Il corteo non è partito. Abbiamo atteso volutamente per dare modo anche al corteo di fare il suo corso", spiega Maggi. Leggi anche Contrade Palio di Siena dell'Assunta 2026: fantini e cavalli favoriti

I nuovi orari di lunedì Meteo permettendo, la Carriera si disputerà lunedì 17 agosto con gli stessi orari previsti. Alle 15 e alle 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e il secondo preavviso, quindi alle 16.10 l'inizio dello sgombero della pista. Alle 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo, alle 16.50 l'ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. L'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio è fissata alle 19. L'accesso alla Piazza sarà consentito dalle 16 alle 18, fino al numero massimo, esclusivamente da via Dupré.

Il palio rinviato a lunedì Sul possibile recupero fissato per lunedì 17 agosto, il decano dei capitani invita alla prudenza, senza allarmismi: "Le previsioni non sono buone, però bisogna aspettare il cielo. Preoccupazioni zero". Maggi ha voluto infine richiamare il valore della manifestazione per chi vi prende parte, in particolare per i figuranti del corteo: "Ci sono ragazzi che si allenano tutto l'anno anche per avere la soddisfazione di entrare in Piazza, quindi è giusto sia così".

Le previsioni per lunedì e il nodo clima Le previsioni per il giorno del recupero, però, non appaiono favorevoli. La Regione Toscana ha emesso un'allerta gialla per la prima parte del pomeriggio di lunedì 17 agosto, con possibilità di temporali anche forti sulle province settentrionali e fenomeni più sparsi sulle zone interne centro-meridionali. Un quadro che riporta al tema dei cambiamenti climatici, con cui la Festa deve fare i conti sempre più spesso: negli ultimi anni le date canoniche sono state rispettate solo di rado. Nel 2024 la pioggia bagnò piazza del Campo sia il 2 luglio sia il 16 agosto; nel 2025 un temporale interessò Siena il 2 luglio, mentre la Carriera dell'Assunta si disputò regolarmente. Quest'anno anche il Palio del 2 luglio era già slittato di un giorno per un forte temporale.