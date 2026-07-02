L’amministrazione del Comune toscano ha annunciato l’annullamento della provaccia, prevista per questa mattina, dopo che le piogge delle ultime ore hanno reso inagibile la pista di tufo in piazza del Campo. Le pessime condizioni del terreno mettono in forse lo svolgimento della Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, prevista questa sera alle 19:30

Il Comune di Siena ha annullato a causa della pioggia la provaccia, prevista per questa mattina, che anticipa il Palio di Provenzano. Dalle trifore di Palazzo pubblico l'amministrazione ha esposto la bandiera verde, segnale della sospensione. La decisione è maturata a causa delle piogge che nelle ultime ore hanno reso inagibile la pista di tufo di piazza del Campo su cui si disputa la tradizionale corsa di cavalli. Le cattive condizioni del teatro di gara mettono a rischio lo svolgimento stesso della Carriera, la prima dell'anno dedicata alla Madonna di Provenzano, prevista in serata.

Contrada Lecorno ha vinto la prova generale

Nella serata di ieri la contrada del Leocorno, con Andrea Sanna detto "Virgola" su Volpino, si è aggiudicata la vittoria nella prova generale. Dopo una buona partenza della Civetta, il Leocorno ha preso la testa già alla prima curva di San Martino, un vantaggio che è proseguito fino al termine del terzo giro. Come da tradizionale, ad aprire la prova generale del Palio è stato il drappello dei carabinieri a cavallo che hanno eseguito un giro d'onore prima dell'ingresso dei fantini in piazza del Campo.