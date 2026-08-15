Friuli, 50 scout minorenni intossicati durante un campo

Una cinquantina di ragazzi, tutti minorenni, si sono sentiti male nel pomeriggio di venerdì durante un campo scout a Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. La centrale operativa Sores Fvg ha dichiarato l'emergenza sanitaria e inviato numerosi mezzi di soccorso. I sintomi fanno pensare a un'intossicazione alimentare, forse legata al pranzo. Saranno trasferiti in ospedale

Una cinquantina di scout, tutti minorenni, sono rimasti intossicati nel pomeriggio di oggi mentre partecipavano a un campo estivo a Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. La centrale operativa regionale Sores Fvg ha dichiarato l'emergenza sanitaria e disposto l'invio di numerosi mezzi di soccorso nei pressi del campo sportivo del paese, dove si trovava il gruppo.

Saranno trasferiti in ospedale

Per il momento non risulterebbero pazienti in condizioni gravi. I giovani vengono assistiti da otto diversi equipaggi sanitari. Sul posto è stato attrezzato un campo base dove viene fatto un triage per stabilire le priorità di intervento. Al momento i giovani pazienti sono stati sistemati in barelle e attendono di essere trasferiti per precauzione negli ospedali di Udine, Tolmezzo e San Daniele del Friuli. Nessuno pare essere in gravi condizioni ma i sintomi di nausea e vomito sono sempre più persistenti e si sono manifestati anche in altri ragazzi. Per evitare fenomeni di disidratazione, alcuni vengono sostenuti con flebo. I carabinieri del Comando provinciale di Udine stanno cercando di ricostruire, assieme agli accompagnatori adulti, le cause dell'intossicazione.

Sospetti sul pranzo comunitario

Ai medici i capi scout hanno riferito che a pranzo il gruppo aveva mangiato pasta con tonno e formaggio, l'unico alimento comune a tutta la comitiva. È su questo elemento che si concentrano al momento le ipotesi sulla causa del malore collettivo.