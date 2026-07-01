Contrade del Palio di Siena 2026, fantini e cavalli favoriti

Ogni anno, per il Palio, sette contrade corrono di diritto: sono quelle che l’anno prima non hanno partecipato. Le altre tre vengono invece sorteggiate tra le 10 rimanenti. Nicchio avrebbe corso di diritto, ma è stata squalificata per un’edizione, quindi ne sono state estratte quattro invece che tre. Le 10 contrade che partecipano al Palio di quest’anno sono (in ordine alfabetico):

Aquila;

Bruco (al suo terzo Palio consecutivo);

Civetta;

Drago (al suo terzo Palio consecutivo);

Giraffa;

Leocorno;

Oca;

Onda;

Torre;

Valdimontone (al suo quinto Palio consecutivo).

Oltre a Nicchio, non partecipano a questa edizione del Palio le contrade di Istrice, Selva, Pantera, Chiocciola, Lupa, Tartuca, Nicchio (che correranno di diritto nel luglio del 2027).

Ti potrebbe interessare anche: Siena, l’edizione 2025 del Palio di Provenzano è vinta dalla contrada dell’Oca