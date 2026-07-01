Contrade del Palio di Siena 2026, fantini e cavalli favoriti

Introduzione
Tutto è pronto per il Palio di Siena: domani, giovedì 2 luglio, scendono in Piazza del Campo e lottano per conquistare il Drappellone 10 delle 17 contrade senesi, ognuna rappresentata da un fantino, nel giorno della festa in onore della Madonna di Provenzano. Ecco quali contrade partecipano alla prova della Carriera, quali cavalli corrono e con quali fantini.
Quello che devi sapere
Le 10 contrade del Palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026
Ogni anno, per il Palio, sette contrade corrono di diritto: sono quelle che l’anno prima non hanno partecipato. Le altre tre vengono invece sorteggiate tra le 10 rimanenti. Nicchio avrebbe corso di diritto, ma è stata squalificata per un’edizione, quindi ne sono state estratte quattro invece che tre. Le 10 contrade che partecipano al Palio di quest’anno sono (in ordine alfabetico):
- Aquila;
- Bruco (al suo terzo Palio consecutivo);
- Civetta;
- Drago (al suo terzo Palio consecutivo);
- Giraffa;
- Leocorno;
- Oca;
- Onda;
- Torre;
- Valdimontone (al suo quinto Palio consecutivo).
Oltre a Nicchio, non partecipano a questa edizione del Palio le contrade di Istrice, Selva, Pantera, Chiocciola, Lupa, Tartuca, Nicchio (che correranno di diritto nel luglio del 2027).
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I cavalli del Palio di Siena di Provenzano 2026
I cavalli da assegnare alle contrade sono stati scelti dai capitani. Poi, come da consuetudine, sono stati smistati estraendo a sorte. Sempre in ordine alfabetico, per il Palio di Provenzano scenderanno in piazza del Campo:
- Anda e Bola (di Harry Arthur Louis Westerman, allenato da Massimo Milani) - castrone baio di 10 anni, già vincitore di una Carriera, assegnato alla contrada dell’Onda;
- Benitos AA (di Dario Colagè, allenato da Dario Colagè) – castrone sauro di 9 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla contrada dell’Oca;
- Canarinu AA (di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 8 anni, assegnato alla contrada di Valdimontone;
- Diosu De Campeda AA (di Luciano Marri, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 7 anni, assegnato alla contrada della Giraffa;
- Diodoro AA (di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone sauro di 7 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla contrada dell’Aquila;
- Don Rodrigo AA (di Michele Seazzu, allenato da Fabio Fioravanti) – castrone baio di 7 anni, cavallo esordiente, assegnato alla contrada del Bruco;
- Eberardo AA (di Theodore William Thomas Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 6 anni, esordiente, assegnato alla contrada del Drago;
- Entu de Pedra Ulpu AA (di Antonio Siri, allenato da Antonio Siri) – castrone baio di 6 anni, esordiente, assegnato alla contrada della Torre;
- Viso d’Angelo (di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla contrada della Civetta;
- Volpino (di Franco Iannilli, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla contrada del Leocorno.
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I fantini del Palio di Siena
I fantini che gareggeranno sono:
- Giovanni Atzeni detto Tittia, nato nel 1985, con alle spalle 41 Palii corsi di cui 11 vinti, contrada dell’Aquila;
- Carlo Sanna detto Brigante, 1989, 18 Palii corsi di cui tre vinti, contrada dell’Onda;
- Sebastiano Murtas detto Grandine, 1990, 14 Palii corsi, contrada dell’Oca;
- Enrico Bruschelli detto Bellocchio, 1995, 10 Palii corsi, contrada della Torre;
- Giuseppe Zedde detto Gingillo, 1982, 34 Palii corsi di cui quattro vinti; contrada della Civetta;
- Andrea Sanna detto Virgola, 1998, tre Palii corsi, contrada del Leocorno;
- Federico Guglielmi detto Tamurè, 1995, cinque Palii corsi, contrada della Giraffa;
- Dino Pes detto Velluto, 1980, 11 Palii corsi di cui uno vinto, contrada del Bruco;
- Salvatore Nieddu, 2002, esordiente al Palio, contrada del Valdimontone;
- Diego Minucci, 2005, esordiente al Palio, contrada del Drago.
Le combinazioni cavalli-fantini
Ecco invece le accoppiate cavallo-fantino per questo Palio in onore della Madonna di Provenzano.
- Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro nell'Aquila;
- Carlo Sanna detto Brigante su Anda e Bola nell'Onda;
- Sebastiano Murtas detto Grandine su Benitos nell’Oca;
- Enrico Bruschelli detto Bellocchio su Entu de Pedra Ulpu nella Torre;
- Giuseppe Zedde detto Gingillo su Viso d'Angelo nella Civetta;
- Andrea Sanna detto Virgola su Volpino nel Leocorno;
- Federico Guglielmi detto Tamurè su Diosu de Campeda nella Giraffa;
- Dino Pes detto Velluto su Donrodrigo nel Bruco;
- Salvatore Nieddu su Canarinu nel Valdimontone;
- Diego Minucci su Eberardo nel Drago.
I favoriti per il Palio di Siena
A esultare al momento dell’assegnazione dei cavalli sono state le contrade dell'Onda, dell'Oca e dell'Aquila, a cui sono andati in sorte i tre cavalli già vincitori in piazza del Campo. A vincere la prima prova del 29 giugno in vista della Carriera è stata però la contrada di Valdimontone, con il cavallo Canarinu e il fantino Salvatore Nieddu. La seconda prova del 30 giugno è invece andata alla contrada della Giraffa con il fantino Federico Guglielmi sul cavallo Diosu de Campeda.
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