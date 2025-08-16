Esplora tutte le offerte Sky
Palio di Siena dell’Assunta 2025, vince la contrada del Valdimontone

Pantera e Leocorno hanno tallonato il Valdimontone tutta la corsa, poi Zedde ha avuto lo spunto all'ultimo Casato di far mantenere la testa della corsa a Anda e Bola rintuzzando un insidioso tentativo di Tittia su Diodoro per il Leocorno di superarlo all'ultima curva

La contrada del Valdimontone col fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, sul cavallo Anda e Bola, ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta tenendosi al comando per i tre giri di piazza del Campo fin dalla Mossa dove è andato subito davanti a tutti con uno scatto di prepotenza. Pantera e Leocorno hanno tallonato il Valdimontone tutta la corsa, poi Zedde ha avuto lo spunto all'ultimo Casato di far mantenere la testa della corsa a Anda e Bola rintuzzando un insidioso tentativo di Tittia su Diodoro per il Leocorno di superarlo all'ultima curva. 

La storia della contrada

Valdimontone non vinceva il Palio dal 16 agosto 2012, quando la contrada trionfò con Jonathan Bartoletti detto Scompiglio su Lo Specialista. Nella storia secolare del Palio, con quella di oggi la contrada ha totalizzato 45 vittorie. Il quarantatreenne Zedde ha corso complessivamente 34 Palii e ne ha vinti 4.

