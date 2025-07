Siena, Palio di Provenzano 2025: vince la contrada dell’Oca

Cronaca

Dopo il rinvio per pioggia nella giornata del 16 agosto, oggi si è disputata la tradizionale corsa in piazza del Campo. Tra le dieci contrade in gara, la Lupa si è aggiudicata la vittoria con il fantino Dino Pes, detto Velluto, sul cavallo Benitos. Per il rione si tratta della 38esima vittoria