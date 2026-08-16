Milano, 19enne in stato di choc in Corso Como: "Mi hanno violentata"

La ragazza ha raccontato di aver conosciuto un uomo in discoteca la sera stessa. Ha chiesto aiuto ad un passante che ha chiamato i soccorsi, poi è stata portata alla clinica Mangiagalli

“Aiuto, mi hanno violentata”: è quanto una ragazza di 19 anni in stato di choc ha raccontato questa notte a un passante in corso Como all'angolo con via de Tocqueville, zona di locali della movida milanese dove ieri si è festeggiato Ferragosto. E proprio in uno di questi locali la ragazza milanese era andata con un gruppo di amiche. Qui la donna ha conosciuto un uomo sui quarant'anni, probabilmente - ha poi riferito ai carabinieri - dell'Est Europa.

Il racconto della violenza

Hanno bevuto insieme nel privé e poi si sono appartati. E lì, secondo il suo racconto, l'uomo l’ha violentata. Lei ha chiesto aiuto al passante che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i militari della stazione Porta Garibaldi e i sanitari del 118 che l'hanno portata alla clinica Mangiagalli dove si trova il centro di soccorso violenza sessuale. Nel frattempo, i carabinieri stanno visionando le molte telecamere della zona e sentendo le amiche della ragazza e tutti i possibili testimoni.