Venezia, Trans-Regional Seapower Symposium all'Arsenale della Marina

L'evento del 6 e 7 ottobre riunisce i vertici delle Marine Estere, rappresentanti del mondo accademico, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Il tema di questa edizione, "From Regional Waters to Global Influence: generating effects across the midland seas of the world", vuole proporre una riflessione sulla crescente influenza delle dinamiche regionali sugli equilibri globali e le relative implicazioni nell'ambito del dominio marittimo

L'Arsenale della Marina Militare di Venezia ospita il 6 e 7 ottobre la XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-Rss), uno dei principali forum internazionali dedicati alla cooperazione tra Marine militari e alla sicurezza marittima. Il Simposio, organizzato dalla Marina militare italiana, è alla sua quindicesima edizione e dal 1996 si svolge con cadenza biennale nella sede dell'Istituto di Studi Militari Marittimi, nell'antico Arsenale di quella che fu la Repubblica Serenissima.