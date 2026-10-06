Venezia, Trans-Regional Seapower Symposium all'Arsenale della Marina

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Venezia, Trans-Regional Seapower Symposium dall'Arsenale della Marina Militare. LA DIRETTA

Cronaca

L'evento del 6 e 7 ottobre riunisce i vertici delle Marine Estere, rappresentanti del mondo accademico, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Il tema di questa edizione, "From Regional Waters to Global Influence: generating effects across the midland seas of the  world", vuole proporre una riflessione sulla crescente influenza delle dinamiche regionali sugli equilibri globali e le relative implicazioni nell'ambito del dominio marittimo

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L'Arsenale della Marina Militare di Venezia ospita il 6 e 7 ottobre la XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-Rss), uno dei principali forum internazionali dedicati alla cooperazione tra Marine militari e alla sicurezza  marittima. Il Simposio, organizzato dalla Marina militare italiana, è alla sua quindicesima edizione e dal 1996 si svolge con cadenza biennale nella sede dell'Istituto di Studi Militari Marittimi, nell'antico Arsenale di quella che fu la Repubblica Serenissima.

L'evento e il tema

L'evento riunisce i vertici delle Marine Estere, rappresentanti del mondo accademico, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Il tema di questa edizione, "From Regional Waters to Global Influence: generating effects across the midland seas of the  world", vuole proporre una riflessione sulla crescente influenza delle dinamiche regionali sugli equilibri globali e le relative implicazioni nell'ambito del dominio marittimo. La discussione  analizzerà le interdipendenze delle aree sub-regionali sullo scenario globale, ovvero la centralità degli spazi geopolitici e geostrategici dei Maritime Regional Security Complex aventi come centro geografico i cosiddetti "mari di mezzo", i mediterranei  del mondo che oggi diventano "globali".

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