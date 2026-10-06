Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 ottobre: la rassegna stampa

La situazione politica in Spagna, l'allarme degli 007 tedeschi rispetto ad una possibile "guerra ombra" condotta dalla Russia. E, ancora, i più recenti sviluppi del caso Garlasco, la sospensione di Ranucci da parte della Rai, il caso di peste in un laboratorio siberiano e l'emergenza salari per il nostro Paese. Quindi il caso Figc e le vittorie dell'Italia in Nations League e dell'Under 21. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- La situazione politica spagnola in apertura: "Sanchez, è crisi. Spagna al voto". La scommessa del premier socialista: "Si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre". Guerra Russia-Ucraina, allarme degli 007 tedeschi: "Già guerra ombra con Mosca". Politica: "La prova della fiducia sulla legge elettorale". Caso Report: "La Rai su Ranucci, sospeso 10 giorni". Garlasco, l'Arma: "Se qualcuno ha sbagliato pagherà". Il mistero: "La peste in un laboratorio siberiano, morta una scienziata".
- L'analisi in primo piano: "Case e salari, l'emergenza dimenticata". Potere d'acquisto delle famiglie "come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito". Spagna: "La sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza". Brasile: "L'onda nera di Bolsonaro. Lula tenta la rimonta impossibile". Il conflitto: "Truppe estoni al confine russo". Gli 007 tedeschi: "Guerra possibile". Guadagnino: "Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'IA". Garlasco: "La notte del Ris, perizia fantasma e prove distrutte".
- Focus economico in apertura: "Tasse e prezzi, Sos famiglie". I dati dell'Istat: "La pressione fiscale sale al 43.5% e volano i prezzi. Esplode il caro-affitti". Spagna: "La sfida di Sanchez". Elezioni il 29 novembre, "il premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi". Rai: "Ranucci sospeso per 10 giorni". Cronaca: "Orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno". Nations League: "L'Italia travolge la Turchia di Montella".
- Il caso Garlasco tra i temi in prima pagina: "Dna sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali". Spagna: "Mossa di Sanchez, il Paese al voto dopo le proteste". Gli 007 di Berlino: "Guerra ombra di Mosca contro di noi". Brasile: "Bolsonaro in testa". Politica: "Legge elettorale con la fiducia". La sinistra: "Schiaffo alla Camera". Nations League: "L'Italia vince due volte, Turchia battuta (3-1)". Figc, Buonfiglio cede a Malagò: "Farai tu il commissario".
- Nations League: "Bella forza". L'Italia di Mancini "ne fa altri tre alla Turchia ed è seconda" nel suo girone. A novembre "la caccia ai quarti". Figc: "Il commissario Malagò, il presidente succederà a sè stesso". Bene anche l'Under 21 azzurra. Focus sulla serie A: "Le rose delle 20 squadre valgono 6.3 miliardi, l'Inter è prima a quota 829 milioni". Tennis, Sinner: "Altri dubbi, probabile rientro soltanto nel 2027".
- Festa Italia: "La gioia è doppia". Vince Mancini contro la Turchia ma stravince anche l'Under 21 di Baldini: "Raggiunti due obiettivi". Mancini: "Ora ce la giochiamo". Azzurrini qualificati agli Europei di categoria. Caso Malagò: "Oggi la Giunta, benvenuti al Circo". Intervista ad Antonio Conte che "fa sognare i tifosi della Juventus". Napoli: "Il club riparte con la carica di Aurelio".
- "Festival d'Italia", è il titolo d'apertura. In Nations League battuta la Turchia e chiuso "il mini-ciclo al secondo posto davanti al Belgio". Gioia anche per l'Under 21 azzurra, qualificata agli Europei: "Fanta Ndour e sei gol". Caso Figc: "Soluzione all'italiana, Malagò commissario?". Juventus: "Ecco chi scoprirà i nuovi talenti". Mandragora, l'azzurro del Toro: "Mancini, ci vediamo a novembre".
- Il conflitto russo-ucraino in primo piano: "Crac Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra". E la Germania "evoca lo scontro Mosca" mentre l'Estonia "fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi". Elezioni in Italia: "FdI vuole votare il 30 maggio o il 6 giugno. No da Lega a FI". Spagna: "Sanchez anticipa il voto, oggi il varo del decreto casa". Rai: "Ranucci sospeso 10 giorni. Rischia l'inizio di Report". Medio Oriente: "Gli ultras di Bibi e il nuovo crimine di palestinismo".
- Il caso di Garlasco in apertura: "Il grande scandalo, distrutta la prova salva-Stasi". L'impronta 33 "eliminata dai reperti", il comandante dei Carabinieri: "Chi ha sbagliato pagherà". Spagna, elezioni anticipate: "Adios Sanchez, sul caos migranti Popolari e Vox possono vincere". La sanzione: "Ranucci sospeso 10 giorni dalla Rai". Campo largo, Gualtieri: "Primarie? Io amo Roma". Uso improprio dell'IA: "Il marchio di Meloni contro le fake".
- Rai: "Primo stop a Ranucci". Sospeso "l'ex conduttore 10 giorni per quattro contestazioni disciplinari. Politica: "Dalla casa alle scuole, la sinistra soffia sul fuoco". Le voci: "Si vota a maggio, anzi no". Mossa anti-IA: "Io sono Giorgia, la premier blinda la voce". Tv: "Il sermone di Benigni battuto da Gerry Scotti". L'editoriale: "Perchè è falso dire che le tasse sono aumentate".
- Focus su fisco e immobili in apertura: "Affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità". Risiko bancario: "Mps, Piazza Affari vede la vittoria dell'Opas Intesa". Big tech: "Boom del debito nascosto, nel trimestre 1.000 miliardi in più". Ex Ilva, la Corte di Milano conferma: "Stop agli altiforni". Israele: "Cerimonie divise a tre anni dal massacro di Hamas del 7 ottobre". Gaza, sempre emergenza. Il grido del Papa: "Fino a quando, Signore?".
- Focus sui conflitti mondiali in primo piano: "Le vie incrociate di Israele e Ucraina". I confini delle democrazie "da difendere, gli sponsor del terrrore da respingere, le simmetrie nascoste, gli avversari in comune. Israele, l'Ucraina e il dovere di non difendere la libertà a metà". Economia: "Gli italiani pagano più tasse, con cui lo Stato paga più interessi". Spagna: "Il tavolo di Pedro". Sanchez "è debole, il voto è un rischio ma la storia dice che con lui le partite non sono mai chiuse".
- "Specie a rischio", è il titolo in apertura. Il riferimento è alla Spagna dove il premier Sanchez "spinto dalla protesta contro gli sfratti gioca l'ultima carta: nuovi decreti per la casa e elezioni il 29 novembre". Brasile: "Lula choc, primo turno a Bolsonaro Jr". Politica, Melonellum: "Al voto con la fiducia e sotto sorveglianza". L'analisi: "Il fisco record e la tassa occulta". Palestina: "West Bank, in tre anni oltre 60mila attacchi".
- L'economia in primo piano: "Più pobertà e più pressione fiscale. L'Istat svela il fallimento di Meloni". L'istituto cettifica che "il nostro Paese è più povero mentre la tassazione cresce al 43.5%". Spagna: "Subito alle urne. La sfida di Sanchez al ricatto di destra". Rai: "TeleMeloni sospende Ranucci, alta tensione sul suo reintegro". Il commento: "Tante e inutili. Se il governo usa le leggi come bandiere".
- "Sanchez si gioca la casa", è il titolo che campeggia in prima pagina. Il premier spagnolo "tenta il tutto per tutto alle elezioni anticipate ma rischia grosso dopo il flop sull'emergenza abitativa". Il commento di Torchiaro: "Il virus antisemita dilaga. Difendere Israele è la nostra battaglia". L'analisi: "E se l'entropia generale si tramutasse in energia?".
- In primo piano la questione spagnola: "Sanchez si gioca tutto, la Spagna al voto". Elezioni anticipate il 29 novembre, "il leader socialista vuole puntare sulle proteste per la casa". Il conflitto russo-ucraino: "Truppe estoni al confine russo". Gli 007 tedeschi: "Rischio guerra". Israele: "Il 7 ottobre una ricorrenza più contro che pro". Cronaca: "Uccise Pamela a coltellate, ora chiede scusa". Nations League: "L'Italia si ripete, Turchia ancora ko".