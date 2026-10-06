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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 ottobre: la rassegna stampa

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La situazione politica in Spagna, l'allarme degli 007 tedeschi rispetto ad una possibile "guerra ombra" condotta dalla Russia. E, ancora, i più recenti sviluppi del caso Garlasco, la sospensione di Ranucci da parte della Rai, il caso di peste in un laboratorio siberiano e l'emergenza salari per il nostro Paese. Quindi il caso Figc e le vittorie dell'Italia in Nations League e dell'Under 21. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

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