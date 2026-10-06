Morto Gabriele Sabatini, l'ex calciatore e allenatore aveva 50 anni

È morto Gabriele Sabatini, ex calciatore e allenatore. Aveva 50 anni e lascia la moglie e due figli.

Era partito dalle giovanili dello Spezia, poi il Fo. Ce. Vara, con un passaggio nella vecchia Us Sarzanese 1906, fino ad arrivare al Magra Azzurri. Tante le gare vissute da giocatore e poi da allenatore. Da centrocampista, era arrivato fino alle giovanili del Milan e avrebbe continuato oltre, se non avesse subito un grave infortunio. Nelle categorie dilettantistiche ha diretto proprio il Magra Azzurri, la genovese Ligorna, il Colli di Luni, la Tarros Sarzanese, la Pontremolese. Con la Fezzanese ha vinto anche il campionato di eccellenza.

Il cordoglio

Ecco il post dedicatogli dalla Santerenzina: "L’Unione Sportiva Santerenzina piange la scomparsa di Gabriele Sabatini. Con profondo dolore, rendiamo omaggio all’uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della nostra società. Gabriele non è stato soltanto un allenatore, ma una persona capace di lasciare un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui il campo e la vita di società. Con la sua passione, i suoi valori e i suoi insegnamenti ha contribuito a costruire una parte della nostra storia, lasciandoci un’eredità che va ben oltre i risultati sportivi. Il suo ricordo continuerà a vivere nella Santerenzina e in tutte le persone alle quali ha saputo trasmettere qualcosa. La società, i dirigenti, gli allenatori, gli atleti e tutta la famiglia biancoverde si stringono con affetto alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore. Ciao Mister, grazie per tutto quello che ci hai lasciato. Sarai sempre parte di noi".