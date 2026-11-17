Il gip che ha respinto la richiesta d'arresto dell'ex capo della polizia, amico del magistrato Giovanni Falcone, accusato di aver nascosto e distrutto documenti e di aver fatto pressioni sul pentito Salvatore Contorno per indurlo a non parlare con gli inquirenti nel procedimento sugli attentati mafiosi di 34 anni fa, ha motivato la sua decisione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

In 133 pagine il gip ha spiegato la sua decisione di non accogliere la richiesta di arresto per depistaggio dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, avanzata dalla Procura di Caltanissetta. Una conclusione a cui il giudice è arrivato dopo aver esaminato la ricostruzione dei pm che accusavano De Gennaro, amico del magistrato Giovanni Falcone, di aver nascosto e distrutto documenti e di aver fatto pressioni sul pentito Salvatore Contorno per indurlo a non parlare con gli inquirenti nel procedimento sugli attentati mafiosi di 34 anni fa.

Per il gip, De Gennaro preoccupato su vicenda Salvatore Contorno Va sottolineato che il gip concorda con la procura sui comportamenti opachi di De Gennaro, "che ha inteso celare alla conoscenza degli inquirenti qualcosa che lo riguarda non come privato cittadino, ma come pubblico ufficiale". Ma diversa è la valutazione sullo scopo che avrebbe mosso l'ex poliziotto. Dietro alle sue condotte, infatti, non ci sarebbe, come ritiene invece la procura, il tentativo di inquinare le indagini sulle stragi del 1992, in particolare quella di Via D'Amelio, ma la preoccupazione che si tornasse a scavare nella storia dell'arresto del pentito Salvatore Contorno. Dunque, pur intravedendo nelle ricostruzioni investigative dei colleghi nuove prospettive su una possibile "cabina di regia" dietro gli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il giudice non ritiene che il tentativo dei pm di ricostruire i punti oscuri dell'eccidio di Borsellino suscitasse in De Gennaro timori. Sempre secondo quanto sostenuto dal gip, ciò che preoccupava De Gennaro "riguardava, certamente, Salvatore Contorno". Il riferimento è alla vicenda della cattura del collaboratore di giustizia, tornato in Sicilia dopo la fuga dalla località protetta. Un anonimo, poi individuato nel giudice Alberto Di Pisa (assolto comunque dopo alterne vicende processuali), attribuì a Falcone e De Gennaro la responsabilità del ritorno del pentito, che sarebbe stato usato per cercare di arrivare alla cattura del boss mafioso Totò Riina. Approfondimento Via D'Amelio, ex capo polizia De Gennaro indagato per depistaggio