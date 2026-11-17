Femminicidio avvenuto a Bossico, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie, di 61, soffocandola. Non risultano al momento interventi pregressi dei carabinieri per liti tra la coppia né denunce sporte dalla donna
Un uomo ha ucciso la moglie nel Bergamasco. Il femminicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Bossico, dove un uomo di 63 anni ha soffocato la moglie di 61. A dare l'allarme è stato lo stesso uomo, che attorno alle 18.30 ha chiamato il 112. All'abitazione è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Sovere, ai quali si è consegnato spontaneamente.
Indagano i carabinieri
In casa c'era anche la moglie priva di vita: il personale del 118 ha tentato di rianimarla, ma invano. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Clusone, anche il nucleo investigativo di Bergamo e il sostituto procuratore. Non risultano al momento interventi pregressi dei carabinieri per liti tra la coppia né denunce sporte dalla donna.