Un uomo ha ucciso la moglie nel Bergamasco. Il femminicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Bossico, dove un uomo di 63 anni ha soffocato la moglie di 61. A dare l'allarme è stato lo stesso uomo, che attorno alle 18.30 ha chiamato il 112. All'abitazione è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Sovere, ai quali si è consegnato spontaneamente.

Indagano i carabinieri

In casa c'era anche la moglie priva di vita: il personale del 118 ha tentato di rianimarla, ma invano. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Clusone, anche il nucleo investigativo di Bergamo e il sostituto procuratore. Non risultano al momento interventi pregressi dei carabinieri per liti tra la coppia né denunce sporte dalla donna.