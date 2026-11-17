Una donna di 88 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Castel San Giorgio, nel Salernitano, uccisa da almeno una decina di fendenti. Per l’omicidio è stata fermata dai carabinieri una persona, di cui non si conoscono ancora le generalità. Si tratta della terza donna uccisa nel Salernitano in due giorni.

Il cordoglio della sindaca e dell'Arcivescovo

"Oggi la nostra comunità è stata colpita al cuore da una tragedia immane e inaccettabile", ha dichiarato la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara. "Siamo sconvolti e profondamente addolorati di fronte a un atto così efferato", ha agigunto la prima cittadina che ha ricordato la vittima, Elda Capuano, come un "punto di riferimento di una famiglia stimata; un'insegnante che ha dedicato la sua vita alla crescita e all'educazione di intere generazioni di nostri concittadini, lasciando un segno indelebile di garbo, dedizione e umanità".

"Le tragiche vicende che, nelle ultime ore, nel nostro territorio, hanno spezzato la vita di tre donne - con storie e cammini familiari diversi, ma accomunate dallo stesso, straziante epilogo - feriscono nel profondo il cuore di tutta la nostra comunità" ha affermato l'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, in un messaggio. "In questo momento di lacerante dolore - ha aggiunto - desidero stringere in un abbraccio paterno e carico di affetto i familiari delle vittime, assicurando la vicinanza concreta e la preghiera di tutta la nostra arcidiocesi”