"È il più grande esame della mia vita - ha detto al Tg2 -. Studio ogni giorno le carte per prepararmi. Sono contento, finalmente in aula potrò spiegare" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si prepara all'udienza del 25 febbraio davanti al Gup di Pavia. "È il più grande esame della mia vita - ha detto al Tg2 -. Studio ogni giorno le carte per prepararmi. Sono contento, finalmente in aula potrò spiegare. L’apprensione c’è, nessuno può essere tranquillo in questa situazione".

"La procura ha sempre agito su impulso della difesa di Stasi" Dieci anni fa veniva indagato per la prima volta, poi archiviato e di nuovo indagato per il delitto. "La palla viene sempre rilanciata dalla difesa di Stasi, del condannato. Sempre quello è il motivo. La procura ha sempre agito, come dichiarato la procura stessa, su impulso della difesa di Stasi", ha detto.