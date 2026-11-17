"È il più grande esame della mia vita - ha detto al Tg2 -. Studio ogni giorno le carte per prepararmi. Sono contento, finalmente in aula potrò spiegare"
Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si prepara all'udienza del 25 febbraio davanti al Gup di Pavia. "È il più grande esame della mia vita - ha detto al Tg2 -. Studio ogni giorno le carte per prepararmi. Sono contento, finalmente in aula potrò spiegare. L’apprensione c’è, nessuno può essere tranquillo in questa situazione".
"La procura ha sempre agito su impulso della difesa di Stasi"
Dieci anni fa veniva indagato per la prima volta, poi archiviato e di nuovo indagato per il delitto. "La palla viene sempre rilanciata dalla difesa di Stasi, del condannato. Sempre quello è il motivo. La procura ha sempre agito, come dichiarato la procura stessa, su impulso della difesa di Stasi", ha detto.
"Se si chiarisce posizione Stasi si chiarisce anche la mia"
Sull’istanza di revisione che a breve i legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio del 13 agosto 2007 a Garlasco, depositeranno, Sempio aggiunge: "Io spero che ci sia perché se chiarisce la sua posizione si chiarisce anche la nostra, capiamo di più degli aspetti giuridici". Incontrare Stasi? "Al momento non è un mio desiderio" e su un confronto un domani, replica: "Non mi interessa".