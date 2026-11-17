La vicenda

La cosiddetta "banda della minicar" nella Capitale ha messo in atto una serie di aggressioni violente avvenute tra il 4 e il 5 ottobre 2026 nel quartiere Monteverde. A bordo di una minicar nera i giovani hanno aggredito almeno sei persone, tra cui passanti a piedi, ciclisti e sui monopattini. Tra le vittime c'è stato anche l'attore Davide Iacopini, colpito proprio mentre era in monopattino. L'uomo ha riportato gravi traumi, finendo in coma in terapia intensiva e subendo due interventi neurochirurgici. I due giovani, di recente, sono stati individuati e fermati dalla polizia mentre la minicar al centro degli eventi è stata individuata nella zona di Testaccio. Intanto, dopo oltre un mese di ricovero, Iacopini ha lasciato l'ospedale per essere trasferito presso una struttura di riabilitazione.