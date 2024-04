Multe stradali, quali città hanno incassato di più? La classifica

Secondo un'analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, nel 2023 i Comuni che hanno guadagnato di più da multe e sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada sono Milano, Roma e Firenze. Per costo procapite, però, in testa c’è Firenze seguita da Rieti e Siena. Ecco i dati