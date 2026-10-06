Meteo, maltempo e freddo in arrivo oggi sull'Italia: regioni a rischio

Nord: Il maltempo interesserà tutte le regioni con piogge diffuse e rovesci temporaleschi tra Liguria e Triveneto; i venti saranno moderati. Centro: Si verificherà una fase marcatamente perturbata con temporali diffusi e rovesci intensi sui settori tirrenici e umbri. Venti tesi da sud. Sud: Rovesci e temporali bagneranno la Campania e le aree interne, mentre altrove ci saranno ampie schiarite. Temperature massime fino a 29°C.