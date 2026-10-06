Meteo, maltempo e freddo in arrivo oggi sull'Italia: regioni a rischio

Introduzione
Arriva l'autunno con maltempo e freddo sull'Italia. Vediamo quali sono le regioni più a rischio e cosa dobbiamo attenderci nelle prossime ore
Quello che devi sapere
Oggi
Come riporta ilMeteo, oggi sull'Italia la giornata sarà contrassegnata da un graduale aumento della nuvolosità al Centro-Nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche dove arriveranno delle precipitazioni, localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po' anche sulla Sicilia interna e sulle Alpi occidentali con precipitazioni irregolari. Temperature in calo. Venti meridionali.
Nord
Nello specifico per quanto riguarda le previsioni della giornata di oggi per il Nord, la giornata sarà contraddistinta da un generale aumento delle nuvolosità. Precipitazioni irregolari sui settori alpini occidentali, mari calmi e temperature in lieve diminuzione.
Centro e Sardegna
Temporali arriveranno dalla Sardegna e si sposteranno verso la bassa Toscana e il Lazio. Le precipitazioni saranno accompagnate da un generale calo termico.
Sud e Sicilia
Tempo in peggioramento anche al Sud e in Sicilia con un generale aumento della nuvolosità e cielo localmente coperto. Sono previste delle piogge sulla Sicilia interna e in tarda serata sulla Campania settentrionale. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno calmi.
Mercoledì 7 ottobre
Nord: Piogge diffuse bagneranno il Nordovest e risulteranno anche di forte intensità sulla Liguria; nubi e qualche debole piovasco altrove. Centro: Giornata con cielo parzialmente nuvoloso, locali piogge sui monti abruzzesi e peggioramento del tempo serale sulla Toscana. Venti da sud. Sud: La giornata vedrà molte nubi con piogge sparse sui settori tirrenici e ionici, anche a carattere di rovescio. Massime fino a 26°C a Bari.
Giovedì 8 ottobre
Nord: Il maltempo interesserà tutte le regioni con piogge diffuse e rovesci temporaleschi tra Liguria e Triveneto; i venti saranno moderati. Centro: Si verificherà una fase marcatamente perturbata con temporali diffusi e rovesci intensi sui settori tirrenici e umbri. Venti tesi da sud. Sud: Rovesci e temporali bagneranno la Campania e le aree interne, mentre altrove ci saranno ampie schiarite. Temperature massime fino a 29°C.