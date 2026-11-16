Oggi Farouk Kassam ha 42 anni, è sposato, ha una figlia di 4 anni e lavora nel campo immobiliare, vivendo tra Roma, Dubai e Londra. Ripercorrendo la sua storia, di recente, ha dichiarato al "Corriere della Sera": “Gli psicologi non hanno funzionato: non sono riuscito ad aprirmi. Non sono un super uomo. È stato terribile. Ho pianto e sofferto a lungo. Per anni. Oggi credo di essere diventato una roccia. O lo spero”.

Kassam e la moglie - ©Getty