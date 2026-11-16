Introduzione
Tra i rapimenti che maggiormente hanno colpito l'opinione pubblica italiana c'è stato sicuramente il sequestro di Farouk Kassam, un bimbo all'epoca di sette anni sequestrato dall'anonima sarda tra il gennaio e il luglio del 1992. Il bambino era figlio di un albergatore della Costa Smeralda e viene rapito proprio nella villa di famiglia a Porto Cervo, per poi restare prigioniero per 177 lunghi giorni, gran parte dei quali in una grotta sui monti sardi.
Quello che devi sapere
Un caso impresso nella memoria
Il rapimento di Kassam coinvolse, al tempo, tantissime persone e per diversi motivi, In particolare, proprio per la giovane età del sequestrato e poi anche per un passaggio della vicenda che è rimasto fortemente impresso nella memoria di tanti, ovvero la mutilazione di un orecchio di Farouk che i rapitori mettono in atto durante la sua lunga ed intensa prigionia.
VEDI ANCHE: 177 Giorni Il rapimento di Farouk, trama, cast e storia vera della miniserie stasera in tv
Il contesto famigliare
Farouk Kassam è nato in Canada il 9 maggio del 1984. E' primo figlio di Fateh Kassam, noto albergatore di religione ismailita, e di Marion Bleriot. Il nonno paterno era un ministro della comunità ismailita della Costa d'Avorio e, con la sorella e la famiglia, viveva proprio in Sardegna da alcuni anni perché proprio Fateh era direttore dell'albergo "Luci di la Muntagna" a Porto Cervo.
Il rapimento
La svolta in questa vicenda si colloca la sera del 15 gennaio 1992. La famiglia di Farouk era riunita a tavola per la cena quando un commando di tre o quattro banditi armati di mitra e con il volto coperto fa irruzione nella villa in cui viveva il piccolo. I rapinatori, dopo aver bloccato il personale di servizio e i genitori, chiudono la sorella di Farouk in un armadio e lo portano via, mentre il piccolo indossava ancora il pigiama. Gli stessi genitori del piccolo, dopo l'evento traumatico, raccontano di aver percepito che i banditi avevano un accento sardo.
La mobilitazione generale
Non appena la notizia del rapimento viene diffusa, le forze dell'ordine organizzano una serie fitta di posti di blocco nell'area della villa in cui viveva Farouk ma non solo. Gli investigatori si mettono subito all'opera per cercare di delineare i contorni della vicenda ed emerge anche il fatto che sarebbe stato richiesto un riscatto di tre miliardi di lire per la liberazione. Nei giorni seguenti al fatto migliaia di persone scendono in piazza per chiedere a gran voce la liberazione di Farouk. L'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga invia un messaggio di vicinanza alla famiglia e Papa Giovanni Paolo II lancia un appello affinchè il piccoli torni a casa.
Le mosse degli inquirenti
Il procuratore distrettuale della Sardegna che all'epoca operava sul caso, Franco Melis, chiede ed ottiene il blocco dei beni della famiglia proprio per impedire un eventuale pagamento del riscatto. Il 22 febbraio ecco una prima svolta: arriva una telefonata anonima presso la redazione di Sassari del quotidiano "La Nuova Sardegna". I rapitori chiedono se la famiglia acconsente ad una trattativa per il rilascio e minacciano ritorsioni contro Farouk. A febbraio lo stesso bambino scrive una lettera ai genitori, pubblicata ad aprile dal settimanale "Epoca".
L'orecchio tagliato
A giugno di quell'anno, il sacerdote di Orgosolo, don Luigi Monni, scelto dai rapitori come tramite, porta alla famiglia Kassam una busta contenente una lettera, una fotografia del bambino e un frammento della parte superiore di un suo orecchio. E c'è anche un'ulteriore richiesta: un pagamento di sette miliardi per il riscatto. E' molto più del doppio di quanto ipotizzato in un primo momento. La notizia della mutilazione scuote in maniera prepotente l'opinione pubblica. Il governo organizza un vertice con gli inquirenti per cercare di fare un punto della situazione.
I lenzuoli bianchi
La vicenda continua a tenere in apprensione tutto il Paese, tanto che arriva anche una proposta particolare, quella del giornalista Sergio Zavoli. E così, a partire da domenica 28 giugno 1992, migliaia di italiani decidono di appendere un lenzuolo bianco alle finestre e ai balconi in segno di solidarietà con Farouk.
La liberazione
La parole fine al rapimento arriva nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1992, quando dopo 177 giorni di prigionia Farouk Kassam viene liberato. Il bambino, con i capelli rasati e la parte superiore di un orecchio mutilata, riabbraccia i genitori nella questura di Nuoro. Il giorno seguente gli inquirenti definiscono i contorni della vicenda proponendo una versione ufficiale di quanto accaduto, la quale però non basterà ad evitare speculazioni e polemiche. In una conferenza stampa il procuratore distrettuale e il sostituto dell'epoca definiscono la liberazione come il risultato di un'operazione di polizia e carabinieri nelle campagne tra Oliena e Dorgali, nella quale i banditi, una volta individuati ed ccerchiati, fuggono abbandonando il bambino. E senza incassare alcun riscatto.
Le ipotesi legate al riscatto
Nei mesi successivi alla liberazione vengono alimentati sospetti ed ipotesi. C'è, infatti, chi sostiene che in realtà Farouk sia tornato dalla sua famiglia perché i rapitori hanno ottenuto del denaro in cambio. A novembre del 1993, davanti alla Commissione parlamentare antimafia presieduta da Luciano Violante, viene letto un rapporto del Dipartimento di pubblica sicurezza secondo cui nell'ambito del sequestro Kassam, non era stato corrisposto alcun riscatto da parte di organismi dello Stato.
L'arresto e le condanne
Nei giorni successivi alla liberazione gli investigatori lavorano alacremente per cercare di individuare i colpevoli ed indicano tra i possibili componenti della banda Matteo Boe, latitante dal 1986, quando era evaso dal carcere dell'Asinara. Vengono poi indicati anche altri due possibili membri della banda: Ciriaco Baldassarre Marras e Mario Asproni. Boe viene arrestato nell'ottobre del 1992 e, nel corso del processo, due anni dopo Farouk lo riconosce. Il pm dell'epoca chiede per Boe 28 anni di galera e condanna Marras e Asproni a 26 anni di reclusione. Nel 1996 la pena dei due viene aumentata a 30 anni. Il 12 aprile 1996 Boe, dopo aver ammesso il suo coinvolgimento, viene condannato a vent'anni di reclusione.
Farouk oggi
Oggi Farouk Kassam ha 42 anni, è sposato, ha una figlia di 4 anni e lavora nel campo immobiliare, vivendo tra Roma, Dubai e Londra. Ripercorrendo la sua storia, di recente, ha dichiarato al "Corriere della Sera": “Gli psicologi non hanno funzionato: non sono riuscito ad aprirmi. Non sono un super uomo. È stato terribile. Ho pianto e sofferto a lungo. Per anni. Oggi credo di essere diventato una roccia. O lo spero”.