177 Giorni Il rapimento di Farouk, trama, cast e storia vera

La sceneggiatura è di Lea Tafuri, che è anche headwriter, con Antonio Manca e Vincenzo Marra. Si basa sul libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam con Marco Corrias. La serie è una coproduzione Rai Fiction e Bim Produzione, del gruppo Wild Bunch, con Riccardo Russo come produttore per Dedalus - A.P.O.I.; la distribuzione all’estero è affidata a Mediawan Rights. Oggi Farouk ha 42 anni e fa l’imprenditore. Racconta che è stato Russo a convincerlo, circa cinque anni fa, a partecipare al progetto, e che durante la lavorazione ha incontrato più volte autori e attori. Per lui la serie è stata “un modo per confrontarmi ripetutamente con il trauma vissuto da bambino", e lo ha aiutato a imparare ad affrontare le proprie paure.