177 Giorni Il rapimento di Farouk, trama, cast e storia vera della miniserie stasera in tvSerie TV
Introduzione
Lunedì 16 novembre, Rai 1 trasmette in prima serata la prima puntata di 177 Giorni. Il rapimento di Farouk, diretta da Carlo Carlei. La serie ripercorre il sequestro del bambino di sette anni portato via dalla villa di famiglia in Costa Smeralda nel gennaio 1992. Marco Bocci e Antonia Desplat interpretano i genitori. Le altre due puntate andranno in onda martedì 17 e lunedì 23 novembre
Quello che devi sapere
La trama di 177 giorni
Al centro del racconto di 177 giorni. Il rapimento di Farouk c’è una famiglia straniera che vive da anni in Sardegna: padre, madre e due figli. La loro vita sull’isola sembra serena finché, il 15 gennaio 1992, un gruppo di banditi entra in casa e porta via Farouk, il più grande dei due bambini. Davanti alla scena ci sono il padre, la madre e la sorellina, che non possono fare nulla per fermarli. Da quel momento comincia un’attesa di quasi sei mesi, che il Paese intero segue con apprensione. E che finirà per mettere sotto pressione anche le istituzioni. La serie non ricostruisce la prigionia dal punto di vista del bambino. Segue invece le indagini, il lavoro dei giornalisti e la reazione delle persone comuni, sarde e non solo, che si schierano accanto ai Kassam. Ne viene fuori un ritratto dell’Italia dei primi anni Novanta, con i suoi media e le sue contraddizioni. Il regista ha raccontato di aver voluto mettere a confronto due volti dell’isola: da una parte il lusso della Costa Smeralda, con ville e yacht, dall’altra la Barbagia, la zona interna e montuosa della regione.
Quando va in onda la miniserie
I sei episodi sono divisi in tre appuntamenti su Rai 1: si comincia lunedì 16 novembre, si prosegue martedì 17, mentre la conclusione arriva lunedì 23 novembre. Prima del debutto in tv, la serie è stata proiettata alla ventunesima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay. Le riprese si sono svolte tra la Sardegna e la Campania e sono cominciate nell’autunno del 2025.
Il cast
Marco Bocci veste i panni di Fateh Kassam, il padre di Farouk, gestore di un albergo in Gallura. L’attrice francese Antonia Desplat, vista in Shantaram e Sandman, è la madre, Marion Bleriot. Farouk è interpretato da Filippo Papa, al suo debutto sullo schermo. Completano il cast Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Andrea Tedde, Giacomo Fadda, Rose Aste, Leonardo Capuano ed Enrico Inserra. Bocci ha spiegato di essersi avvicinato alla famiglia con discrezione. Non ha mai fatto domande dirette: ha aspettato che fossero loro a raccontare, e ha definito un dono la fiducia che gli hanno dato.
La storia vera del rapimento di Farouk Kassam
Farouk Kassam, nato in Canada nel 1984, viveva a Porto Cervo con la famiglia. Il sequestro fu organizzato da una banda guidata da Matteo Boe, uno dei nomi più noti del banditismo sardo. Il bambino fu tenuto nascosto per 177 giorni sulle montagne dell'entroterra sardo. Per spingere i genitori a pagare il riscatto, i rapitori gli tagliarono una parte dell’orecchio, facendola poi recapitare alla famiglia. Quell’episodio scosse il Paese: comparvero lenzuola bianche alle finestre e molti sardi, per la prima volta in modo così aperto, si schierarono contro l’Anonima sequestri. Farouk tornò libero il 10 luglio 1992. Sul ruolo che ebbe in quei giorni l’ex bandito Graziano Mesina si discute ancora. Boe fu arrestato e scontò 25 anni di carcere, fino al 2017.
Il libro, la produzione e le parole di Farouk oggi
La sceneggiatura è di Lea Tafuri, che è anche headwriter, con Antonio Manca e Vincenzo Marra. Si basa sul libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam con Marco Corrias. La serie è una coproduzione Rai Fiction e Bim Produzione, del gruppo Wild Bunch, con Riccardo Russo come produttore per Dedalus - A.P.O.I.; la distribuzione all’estero è affidata a Mediawan Rights. Oggi Farouk ha 42 anni e fa l’imprenditore. Racconta che è stato Russo a convincerlo, circa cinque anni fa, a partecipare al progetto, e che durante la lavorazione ha incontrato più volte autori e attori. Per lui la serie è stata “un modo per confrontarmi ripetutamente con il trauma vissuto da bambino", e lo ha aiutato a imparare ad affrontare le proprie paure.