Province italiane dove si vive meglio, Bolzano in vetta. LA CLASSIFICA

Introduzione
La provincia autonoma del Trentino-Alto Adige riconquista, dopo due anni, il vertice dell'Indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. Giunta alla sua 28esima edizione, l’analisi vede all’estremo opposto alcune zone del Meridione, con l'ultimo posto che spetta a Taranto (107esima), in discesa di 6 posizioni, preceduta da Crotone (106esima) e Foggia (105esima).
Quello che devi sapere
La metodologia della classifica
La classifica è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in nove macro-categorie: “Affari e Lavoro”, “Ambiente”, “Istruzione”, “Popolazione”, “Reati e Sicurezza”, “Reddito e Ricchezza”, “Salute”, “Sicurezza Sociale” e “Turismo e Cultura”. Alla provincia con il posizionamento migliore vengono assegnati 1.000 punti (Bolzano quest’anno), mentre zero a quella peggiore (Taranto). Le 107 province italiane sono state classificate in 5 cluster - Mediterraneo (28), Francigena (18), Padania (20), Adriatico (32), Metropoli (9) - e, a seconda del loro punteggio, sono state poi ripartite in quattro gruppi: 30 nel primo (“Buono”), 30 nel secondo (“Accettabile”), 26 nel terzo (“Discreto”) e 21 nel quarto (“Insufficiente”).
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L’andamento della qualità della vita
Secondo l’edizione 2026 della classifica, la qualità della vita è buona (gruppo 1) o accettabile (gruppo 2) in 60 province su 107, come l’anno scorso, sempre in calo rispetto alle edizioni 2024 (62 province) e 2023 (63 province).
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Il primo posto
Bolzano si distingue per le performance in ambito economico, ambientale e turistico e sale al primo posto scalzando Milano, che è stata in vetta nel 2025 e nel 2024. Quella di Bolzano è in realtà una riconquista, dato che aveva già conquistato il vertice nel 2023 e nel 2022.
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Chi è migliorato
Tra i movimenti più significativi, il record assoluto di crescita spetta a Belluno (31esima, nella foto) che ha realizzato un balzo in avanti di 29 posizioni rispetto allo scorso anno. Le altre province in forte ascesa che sono riuscite a guadagnare almeno dieci posizioni sono Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, a cui si aggiunge il notevole trend di Rimini (sesta), che ha scalato sei posizioni.
Chi è peggiorato
Al contrario, mostrano un’evidente flessione Monza e della Brianza (nona, quinta l’anno scorso), Ascoli Piceno, che scende fino al ventunesimo posto, Lucca (-18 posizioni), Cremona (-16), Piacenza e Sassari (-12) e Udine (-10), con Sassari (nella foto) che scende nel gruppo delle città con qualità della vita insufficiente.
Il divario fra Nord e Sud
La ricerca evidenzia anche per il 2026 una netta spaccatura geografica nel Paese, tra il Centro-Nord e l'Italia meridionale e insulare, tanto che la prima provincia del Sud a comparire in graduatoria è Isernia (67° posto), mentre l'ultima del Nord è Alessandria (72°). Lo studio, inoltre, conferma la presenza di significative aree di disagio sociale e personale, situate in maggioranza nel Mezzogiorno. Il Nord-Est, invece, si attesta come l'area trainante del Paese, con tutte le sue 22 province che si posizionano nei primi due gruppi di testa, ovvero qualità della vita buona e accettabile. Il Nord-Ovest segue a breve distanza con 19 province su 25 inserite nelle fasce alte, mentre l’Italia centrale dimostra una solida stabilità posizionando 18 province su 22 nei gruppi 1 e 2. Un risultato trainato dall'eccellenza di Firenze (7°) e dalla tenuta di Roma (30ª posizione). A figurare nei due gruppi di coda risultano in prevalenza province dell’Italia meridionale e insulare, 37 come lo scorso anno. L’Aquila, che scende dal 56° al 61° posto, apre il gruppo 3 legato a una qualità della vita scarsa. Nel gruppo 4 (qualità insufficiente), le 21 province che occupano il fondo della classifica generale, fino a Taranto che chiude la classifica, appartengono tutte all’Italia meridionale e insulare.
La top 10 del 2026
Ecco la Top 10 dell'Indagine sulla qualità della vita nelle province italiane 2026 di ItaliaOggi e Ital Communications:
- Bolzano
- Milano
- Bologna
- Padova
- Trento
- Rimini
- Firenze
- Parma
- Monza e della Brianza
- Verona
“Informazioni preziose per istituzioni e cittadini”
“Conoscere i territori e individuarne le priorità di intervento è l’obiettivo dell’Indagine 2026 sulla qualità della vita, realizzata da Ital Communications insieme a ItaliaOggi e in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Attraverso l’analisi di 107 province italiane e di nove dimensioni di valutazione, lo studio offre un patrimonio di informazioni prezioso sia per i cittadini, che riescono così a conoscere meglio la realtà in cui vivono, sia per le istituzioni, che possono orientare le proprie scelte e programmare politiche più efficaci - ha osservato Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications - In questo percorso, la comunicazione svolge un ruolo decisivo, perché aiuta a trasformare i dati in conoscenza accessibile e a stimolare la consapevolezza dei cittadini. L’indagine è uno strumento utile per promuovere un confronto trasparente tra comunità e amministratori. Un dialogo indispensabile per affrontare le criticità e valorizzare le potenzialità di ciascun territorio”.
“Serve un piano di interventi ad ampio spettro”
Per Alessandro Polli, Dipartimento di Scienze sociali ed economiche dell’Università Sapienza di Roma “i risultati dell'indagine confermano la presenza nel nostro Paese di estese aree di vulnerabilità, che si concentrano in prevalenza nell'Italia meridionale e insulare. C'è bisogno di un piano di interventi ad ampio spettro, con obiettivi da realizzarsi nel medio e lungo periodo, finalizzati a colmare il divario che separa il Mezzogiorno dal resto del territorio nazionale”.
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