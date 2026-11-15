Province italiane dove si vive meglio, Bolzano in vetta. LA CLASSIFICA

“Conoscere i territori e individuarne le priorità di intervento è l’obiettivo dell’Indagine 2026 sulla qualità della vita, realizzata da Ital Communications insieme a ItaliaOggi e in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Attraverso l’analisi di 107 province italiane e di nove dimensioni di valutazione, lo studio offre un patrimonio di informazioni prezioso sia per i cittadini, che riescono così a conoscere meglio la realtà in cui vivono, sia per le istituzioni, che possono orientare le proprie scelte e programmare politiche più efficaci - ha osservato Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications - In questo percorso, la comunicazione svolge un ruolo decisivo, perché aiuta a trasformare i dati in conoscenza accessibile e a stimolare la consapevolezza dei cittadini. L’indagine è uno strumento utile per promuovere un confronto trasparente tra comunità e amministratori. Un dialogo indispensabile per affrontare le criticità e valorizzare le potenzialità di ciascun territorio”.