Città più smart d'Italia, dalla mobilità alle tecnologie: classifica

Dalla rilevazione emerge in primo luogo l'affanno delle grandi città che pur brillando su singoli parametri fanno peggio dei centri medio-piccoli sull'idea complessiva di comune "smart". Napoli, per esempio, si colloca al penultimo posto ma non fa meglio Roma, tredicesima con 39 punti, due posizioni sotto Torino. Milano è l'unica tra le metropoli italiane ad entrare nella top ten nazionale, al nono posto con un punteggio medio di 43,3. Come spiega lo studio, un'elevata densità urbana comporta un aumento sia di problemi ambientali, come la congestione e l'inquinamento, che economici, a partire dal costo delle abitazioni e dei servizi.

Per approfondire: Smart City, Bologna è la città più "intelligente" d'Italia. Seguono Milano e Torino