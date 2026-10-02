Telemarketing molesto, come difendersi dalle chiamate indesiderate

Introduzione

Luce, gas, telefonia, cosmetica, prestiti, finanziamenti. Sembra non conoscere limiti la lista delle proposte in arrivo dalle chiamate di telemarketing che ogni giorno sfidano la pazienza di milioni di utenti. Dall'alba al tramonto e oltre: l'assedio quotidiano a numeri fissi e mobili spazia per argomenti e modalità sempre più sofisticate che puntano ad attirare l'attenzione e invogliare l'acquisto di un determinato prodotto. Esistono tuttavia diversi scudi attivabili per provare a schermarsi. Ecco quali sono.