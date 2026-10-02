Mercato unico europeo, i nodi da sciogliere per attuarlo entro il 2027

L'analisi - che illustra i colli di bottiglia politici, gli attriti normativi e le differenti prospettive nazionali tra gli Stati membri che impediscono la piena integrazione del mercato -, è il risultato di una consultazione più ampia guidata dall'ex premier italiano e autore del rapporto sul futuro del mercato unico Enrico Letta e da Pascal Lamy, ex direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio ed ex commissario europeo al Commercio. Inoltre la guida, per la quale sono stati coinvolti esperti e stakeholder degli istituti Jacques Delors, dell'Arel Single Market Lab e di Friends of Europe, organizza i progetti normativi della roadmap in cinque aree: Unione dei risparmi e degli investimenti, Unione dell'energia, Unione della connettività, mercato unico strategico e coesione sociale e territoriale.

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