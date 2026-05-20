Dopo l’invito a completare il mercato unico ribadito dall’ex premier Mario Draghi è stato il turno di Ursula von der Leyen, che, durante il suo discorso alla plenaria di Strasburgo, lo ha definito lo “strumento più efficace di cui disponiamo”

Mercato unico europeo

Un mercato interno unico, profondo e coeso, con capitali comuni e sistemi energetici collegati: è l’idea che Mario Draghi ha dell’Unione europea. L’ex premier è tornato a tratteggiare questo progetto in occasione del discorso che ha pronunciato ad Aquisgrana, durante il conferimento del premio Carlo Magno. Nella sua ottica, questa dovrebbe essere la soluzione per un’Europa più forte e meno vulnerabile sullo scenario globale.

Al suo invito si è affiancato quello di Ursula von der Leyen che, in occasione della seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, ha sottolineato l’importanza del mercato unico, definendolo “la pietra angolare che definisce chi siamo come europei” e “lo strumento più efficace di cui disponiamo”.

La presidente della Commissione Ue ha individuato una strategia in sei punti per completare un mercato unico che vuole essere digitale e incentivare l’indipendenza europea, mostrandosi al tempo stesso attento alle sfere della sostenibilità, dell’inclusione e della dimensione sociale.