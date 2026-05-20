L'emittente ha attivato per sbaglio la procedura "Monarca", attribuendo l'annuncio a un malfunzionamento informatico e scusandosi con il sovrano e gli ascoltatori

Una radio locale del Sud-Est inglese ha diffuso per errore la notizia della morte di re Carlo III, attribuendo l'episodio a un malfunzionamento del computer. "La procedura Monarca, che tutte le emittenti radiofoniche britanniche tengono pronta nella speranza di non doverla mai utilizzare, è stata attivata per sbaglio martedì pomeriggio, annunciando erroneamente la morte di Sua Maestà il Re", ha spiegato su Facebook Peter Moore, direttore di Radio Caroline. Moore ha citato "un errore del computer verificatosi nello studio principale". Dopo essersi resa conto dell'incidente, la radio dell'Essex, fondata nel 1964, si è scusata in diretta e poi sui social media con il re e gli ascoltatori "per il disagio causato". Il monarca, settantasettenne, si trovava in visita in Irlanda del Nord al momento dell'annuncio errato.