Mercato unico Ue: altro che difesa, agli italiani importa il digitale

Secondo un sondaggio di Polling Europe Euroscope rielaborato da Connact, i cittadini italiani indicano i servizi digitali come seconda priorità strategica per rafforzare il mercato unico europeo, in controtendenza rispetto alla media Ue, che privilegia la difesa. Il tema sarà al centro di un panel dedicato a sovranità e competitività digitale in programma il 24 giugno al Parlamento europeo
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