Lo strumento punta a ridurre i rischi di confusione sull’identità del chiamante generato dalle pratiche di teleselling e telemarketing aggressivo. Si tratta di chiamate spam che l’utente riceve più volte nel corso della giornata sia da operatore umano sia tramite robocall. Telefonate di questo tipo propongono contratti in vari settori, dalle forniture di luce e gas a investimenti finanziari e offerte di telefonia. Dagli operatori del settore energetico ai gestori telefonici: i numeri brevi saranno associati a soggetti autorizzati che operano sulla rete nazionale. Sono dunque escluse le chiamate dall'estero riducendo in questo modo il rischio di truffe gestite fuori dalla giurisdizione italiana.

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