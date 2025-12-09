Call center e teleselling, maxi multa antitrust per sei società

Sei società sono state multate per oltre 500 mila euro per aver promosso contratti fornendo informazioni false o fuorvianti ai consumatori. Le autorità hanno rilevato comportamenti ingannevoli finalizzati a spingere alla sottoscrizione di nuove offerte

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto oltre 500 mila euro di sanzioni a sei società di call center attive nella promozione di contratti nei settori energia e telecomunicazioni. Le multe, si legge in una nota, sono state così suddivise: 160 mila euro complessivi a Titanium e Fire, 120 mila euro a J.Wolf Consulting, 80 mila euro a Nova Group, 40 mila euro a Communicate e 120 mila euro a Entiende. Le verifiche hanno evidenziato che tali aziende contattavano i consumatori fornendo informazioni fuorvianti sull’identità del chiamante, sulla natura della proposta commerciale e sulla presunta convenienza economica delle offerte, attraverso modalità di teleselling caratterizzate da comunicazioni poco trasparenti o non veritiere.