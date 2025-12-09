Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Call center e teleselling, maxi multa antitrust per sei società

Economia

Sei società sono state multate per oltre 500 mila euro per aver promosso contratti fornendo informazioni false o fuorvianti ai consumatori. Le autorità hanno rilevato comportamenti ingannevoli finalizzati a spingere alla sottoscrizione di nuove offerte

ascolta articolo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto oltre 500 mila euro di sanzioni a sei società di call center attive nella promozione di contratti nei settori energia e telecomunicazioni. Le multe, si legge in una nota, sono state così suddivise: 160 mila euro complessivi a Titanium e Fire, 120 mila euro a J.Wolf Consulting, 80 mila euro a Nova Group, 40 mila euro a Communicate e 120 mila euro a Entiende. Le verifiche hanno evidenziato che tali aziende contattavano i consumatori fornendo informazioni fuorvianti sull’identità del chiamante, sulla natura della proposta commerciale e sulla presunta convenienza economica delle offerte, attraverso modalità di teleselling caratterizzate da comunicazioni poco trasparenti o non veritiere.

Antitrust: "Pratiche ingannevoli"

Nel settore energetico è emerso che alcuni operatori si spacciavano per dipendenti di enti di controllo o di ipotetici "centri assistenza bollette", parlando di presunti aumenti regolatori o anomalie nelle forniture per convincere i clienti a cambiare contratto. Nelle telecomunicazioni, invece, i call center dichiaravano falsamente di appartenere agli uffici tecnici o amministrativi dell’attuale operatore dell’utente, segnalando inesistenti disservizi imminenti o scadenze tariffarie, accompagnati da presunti rincari. A completare il quadro, venivano prospettate nuove offerte con altri operatori come soluzione a tali problemi, presentandole come particolarmente vantaggiose, ma poi risultate non corrispondenti al vero.

Approfondimento

Call center, telemarketing e spoofing: da oggi attivo blocco Agcom

Economia: Ultime notizie

Call center e teleselling, maxi multa antitrust per sei società

Economia

Sei società sono state multate per oltre 500 mila euro per aver promosso contratti fornendo...

Risparmio, la proposta di Generali con Rinnova Valore Bonus

Economia

Si tratta di una soluzione vita-investimento con diverse opzioni, pensata per venire incontro ai...

sponsorizzato

Stipendi, aumenti in arrivo da gennaio 2026: come cambia la busta paga

Economia

Con l'inizio del nuovo anno le buste paga dei lavoratori italiani dovrebbero gonfiarsi...

Natalità, Rete Adamo: "Il welfare aziendale contribuisce a sostenerla"

Economia

I numeri e le analisi del sodalizio confermano: le aziende che investono in iniziative mirate...

Magnum debutta in Borsa, gelati Unilever valutati 7.8 miliardi

Economia

L’ex ramo dei gelati di Unilever – proprietario di marchi storici come Wall’s e Ben & Jerry’s...

Economia: I più letti