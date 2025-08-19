Call center, telemarketing e spoofing: da oggi attivo blocco Agcom

Lo scorso maggio il Garante della Privacy ha sanzionato diverse agenzie immobiliari che ricorrevano al telemarketing aggressivo per contattare migliaia di potenziali venditori e acquirenti: questi ultimi non avevano espresso un valido consenso a ricevere comunicazioni promozionali. Le agenzie utilizzavano elenchi molto dettagliati forniti da una società di servizi. Un illecito sistema capillare che ha indotto l’Autorità a sanzionare prima la società fornitrice dei dati per 100mila euro e successivamente le prime nove agenzie coinvolte, con multe fino a 40mila euro. Gli elenchi utilizzati - spiega la Newsletter del Garante - costituivano una vera e propria mappatura di massa del territorio ed erano “arricchiti” con i numeri telefonici (fissi e mobili) e le informazioni catastali ricavate anche attraverso il servizio telematico Sister dell’Agenzia delle Entrate. Il fenomeno, esteso e grave, è venuto alla luce grazie alle segnalazioni e ai reclami presentati da numerosi cittadini