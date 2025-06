Call center e spoofing, lotta alle chiamate moleste con filtri Agcom

Stop definitivo alle chiamate moleste dei call center illegali. Questo l'obiettivo da agosto, con l’Agcom (autorità per le Garanzie nelle comunicazioni) che si prepara a mettere in campo due misure. Si comincia il 19 agosto per il blocco delle chiamate dall’estero che nascondono numeri fissi italiani. I numeri mobili finti saranno invece bloccati quattro mesi dopo, dal 19 novembre. Le regole mirano a contrastare lo spoofing , cioè il meccanismo che fa sì che chi riceve la telefonata veda un numero italiano quando invece la chiamata proviene da una centrale estera.

Le date

"Abbiamo di fronte a noi due date significative per la lotta all’odioso fenomeno del telemarketing aggressivo e scorretto che quotidianamente viene praticato verso milioni di cittadini ormai esasperati", spiega Simone Baldelli, responsabile nazionale del dipartimento tutela dei consumatori e utenti di Forza Italia e promotore della normativa contro il telemarketing molesto. Dal 19 agosto, quindi, saranno attivi i primi “filtri di rete” attraverso i quali verranno bloccate le chiamate dall’estero in entrata da finti numeri fissi. Poi, il 19 novembre, "saranno attivati altrettanti filtri per le telefonate in entrata dall’estero con finti numeri di telefono mobile".

Le nuove regole per il blocco delle chiamate

Fino ad ora il problema è stato che, non essendoci una norma per verificare in tempo reale l’autenticità del numero di origine, l’operatore telefonico italiano era obbligato a veicolare la chiamata, non potendo bloccarla senza la certezza di una contraffazione. Ora, essendo stati dati più poteri all’Agcom, la nuova regolamentazione impone agli operatori che gestiscono il traffico internazionale in ingresso di eseguire controlli e verifiche prima di inoltrare le chiamate all’operatore finale. Così i filtri saranno capaci di intercettare le chiamate con apparente prefisso fisso italiano che provengono però da nazioni estere. E l’anomalia sarà bloccata direttamente dall’operatore internazionale.