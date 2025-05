Spoofing, cos'è e come funziona il filtro anti spam di Agcom

Lo spoofing continua a fare vittime. Le ultime a Bari dove una famiglia è stata truffata per 24mila euro da una finta telefonata dei Carabinieri. Ma finalmente è arrivata la delibera di Agcom che dopo un mese ha approvato il regolamento promesso e disciplinato nella delibera n. 106/25/CONS. Lo scopo è quello di “bloccare le comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine”, in parole povere limitare lo spam telefonico, le chiamate truffaldine e il marketing aggressivo che adoperano appunto la tecnica dello spoofing tramite call center esteri. Nel regolamento, sono state predisposte specifiche tecniche che dovranno fungere dunque da filtro.

Cos'è lo spoofing

Lo spoofing è una tecnica utilizzata da call center e truffatori per recapitare chiamate e messaggi spacciandosi per enti autentici come istituti di credito o aziende. Un sistema reso possibile dalle chiamate Volp, ovvero effettuate da compositori automatici online, e spesso fatte dall’estero. Spesso queste chiamate vengono recapitate con un numero apparentemente autentico, ma che in realtà non esiste come confermato dal messaggio dall’operatore quando si prova a richiamare.